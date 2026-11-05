Принц Гарри и Меган Маркл объявили о своей первой совместной заграничной поездке после того, как покинули Калифорнию и вернулись на длительное проживание в Великобританию.

Во вторник, 10 ноября, принц Гарри и Меган Маркл посетят столицу Бельгии – Брюссель.

Меган Маркл и принц Гарри посетят Брюссель

Главная цель поездки Меган Маркл и принца Гарри в Брюссель – официальное открытие инсталляции Потерянный экран (The Lost Screen Memorial).

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Проект призван почтить память детей, чья жизнь оборвалась из-за вредного влияния социальных сетей и кибербуллинга.

Ранее супруги уже представили эту инсталляцию в Нью-Йорке в апреле 2025 года, а в мае 2026 Меган самостоятельно представляла ее в Женеве.

Экспозиция состоит из 50 экранов смартфонов. На каждом из них изображен заблокированный экран с фотографией ребенка, предоставленной родителями из сети Fond Archewell.

Во время мероприятия в Брюсселе Гарри и Меган выступят с речью о необходимости создания безопасной цифровой среды, а принц Гарри также примет участие в панельной дискуссии. Вне обещаний: построение цифрового будущего, работающего на детей.

Этот визит станет для пары первым заграничным выездом с тех пор, как в августе они объявили о решении вернуться в Великобританию, где их дети — 7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет — осенью пошли в местную школу.

Источник : People

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