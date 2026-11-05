Перший візит після повернення до Британії: куди їдуть принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про свою першу спільну закордонну поїздку після того, як залишили Каліфорнію та повернулися на тривале проживання до Великої Британії.
У вівторок, 10 листопада, принц Гаррі та Меган Маркл відвідають столицю Бельгії — Брюссель.
Меган Маркл і принц Гаррі відвідають Брюссель
Головна мета поїздки Меган Маркл і принца Гаррі до Брюсселя — офіційне відкриття інсталяції Втрачений екран (The Lost Screen Memorial).
Проєкт покликаний вшанувати пам’ять дітей, чиє життя обірвалося через шкідливий вплив соціальних мереж та кібербулінг.
Раніше подружжя вже презентувало цю інсталяцію в Нью-Йорку у квітні 2025 року, а у травні 2026 Меган самостійно представляла її в Женеві.
Експозиція складається з 50 екранів смартфонів. На кожному з них зображено заблокований екран із фотографією дитини, наданою батьками з мережі Fond Archewell.
Під час заходу в Брюсселі Гаррі та Меган виступлять із промовою про необхідність створення безпечного цифрового середовища, а принц Гаррі також візьме участь у панельній дискусії Поза обіцянками: побудова цифрового майбутнього, яке працює на дітей.
Цей візит стане для пари першим закордонним виїздом відтоді, як у серпні вони оголосили про рішення повернутися жити до Великої Британії, де їхні діти — 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет — восени пішли до місцевої школи.