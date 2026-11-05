Принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про свою першу спільну закордонну поїздку після того, як залишили Каліфорнію та повернулися на тривале проживання до Великої Британії.

У вівторок, 10 листопада, принц Гаррі та Меган Маркл відвідають столицю Бельгії — Брюссель.

Меган Маркл і принц Гаррі відвідають Брюссель

Головна мета поїздки Меган Маркл і принца Гаррі до Брюсселя — офіційне відкриття інсталяції Втрачений екран (The Lost Screen Memorial).

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Проєкт покликаний вшанувати пам’ять дітей, чиє життя обірвалося через шкідливий вплив соціальних мереж та кібербулінг.

Раніше подружжя вже презентувало цю інсталяцію в Нью-Йорку у квітні 2025 року, а у травні 2026 Меган самостійно представляла її в Женеві.

Експозиція складається з 50 екранів смартфонів. На кожному з них зображено заблокований екран із фотографією дитини, наданою батьками з мережі Fond Archewell.

Під час заходу в Брюсселі Гаррі та Меган виступлять із промовою про необхідність створення безпечного цифрового середовища, а принц Гаррі також візьме участь у панельній дискусії Поза обіцянками: побудова цифрового майбутнього, яке працює на дітей.

Цей візит стане для пари першим закордонним виїздом відтоді, як у серпні вони оголосили про рішення повернутися жити до Великої Британії, де їхні діти — 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет — восени пішли до місцевої школи.

Джерело : People

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