Победительница Холостяка 12 и модель Екатерина Лозовицкая беременна первенцем.

Радостной новостью Лозовицкая и ее муж – певец Geed – поделились в Instagram.

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем

Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов снялись в трогательной черно-белой фотосессии.

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На опубликованных фото Екатерина предстала в обжатом темном платье, которое подчеркнуло ее животик. Гидаят Сеидов избрал лаконичный образ в черных тонах.

Кроме того, Лозовицкая показала серию более чувственных фото в белье и легкой накидке.

– Мы так тебе рады, – подписала публикацию Лозовицкая.

https://www.instagram.com/p/DfZE9zlESY8/?img_index=1

О поле будущего малыша и сроке беременности пара пока не разглашает.

Напомним, что об отношениях Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова стало известно несколько месяцев назад.

В сентябре 2026 года Екатерина и Geed сыграли свадьбу в кругу родных и близких друзей.

Фото: Екатерина Лозовицкая

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