Мы так тебе рады: победительница Холостяка 12 Екатерина Лозовицкая впервые станет мамой
Победительница Холостяка 12 и модель Екатерина Лозовицкая беременна первенцем.
Радостной новостью Лозовицкая и ее муж – певец Geed – поделились в Instagram.
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем
Екатерина Лозовицкая и Гидаят Сеидов снялись в трогательной черно-белой фотосессии.
На опубликованных фото Екатерина предстала в обжатом темном платье, которое подчеркнуло ее животик. Гидаят Сеидов избрал лаконичный образ в черных тонах.
Кроме того, Лозовицкая показала серию более чувственных фото в белье и легкой накидке.
– Мы так тебе рады, – подписала публикацию Лозовицкая.
https://www.instagram.com/p/DfZE9zlESY8/?img_index=1
О поле будущего малыша и сроке беременности пара пока не разглашает.
Напомним, что об отношениях Екатерины Лозовицкой и Гидаята Сеидова стало известно несколько месяцев назад.
В сентябре 2026 года Екатерина и Geed сыграли свадьбу в кругу родных и близких друзей.
Фото: Екатерина Лозовицкая