Переможниця Холостяка 12 та модель Катерина Лозовицька вагітна первістком.

Радісною новиною Лозовицька та її чоловік — співак Geed — поділилися в Instagram.

Катерина Лозовицька вагітна первістком

Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов знялися у зворушливій чорно-білій фотосесії.

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На опублікованих світлинах Катерина постала в обтислій темній сукні, яка підкреслила її животик. Гідаят Сеїдов обрав лаконічний образ у чорних тонах.

Крім того, Лозовицька показала серію більш чуттєвих фото в білизні та легкій накидці.

— Ми так тобі раді, — підписала публікацію Лозовицька.

Про стать майбутнього малюка та термін вагітності пара поки що не розголошує.

Нагадаємо, що про стосунки Катерини Лозовицької та Гідаята Сеїдова стало відомо кілька місяців тому.

У вересні 2026 року Катерина та Geed зіграли весілля у колі рідних та найближчих друзів.

Фото: Катерина Лозовицька

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