Ми так тобі раді: переможниця Холостяка 12 Катерина Лозовицька вперше стане мамою
Переможниця Холостяка 12 та модель Катерина Лозовицька вагітна первістком.
Радісною новиною Лозовицька та її чоловік — співак Geed — поділилися в Instagram.
Катерина Лозовицька вагітна первістком
Катерина Лозовицька та Гідаят Сеїдов знялися у зворушливій чорно-білій фотосесії.
На опублікованих світлинах Катерина постала в обтислій темній сукні, яка підкреслила її животик. Гідаят Сеїдов обрав лаконічний образ у чорних тонах.
Крім того, Лозовицька показала серію більш чуттєвих фото в білизні та легкій накидці.
— Ми так тобі раді, — підписала публікацію Лозовицька.
Про стать майбутнього малюка та термін вагітності пара поки що не розголошує.
Нагадаємо, що про стосунки Катерини Лозовицької та Гідаята Сеїдова стало відомо кілька місяців тому.
У вересні 2026 року Катерина та Geed зіграли весілля у колі рідних та найближчих друзів.
Фото: Катерина Лозовицька