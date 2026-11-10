Президент України Володимир Зеленський нагородив Дашу Астаф’єву орденом княгині Ольги III ступеня.

Відповідний указ №1100/2026 було оприлюднено на сайті президента.

Дашу Астаф’єву нагородили орденом княгині Ольги III ступеня

Згідно з офіційним указом президента, Дашу Астаф’єву відзначили за активну громадянську позицію, культурну діяльність та внесок у популяризацію українського мистецтва.

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— За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури та мистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва постановляю: нагородити орденом княгині Ольги III ступеня Астаф’єву Дарію Вікторівну — волонтерку, співачку, телеведучу, засновницю книжкового застосунку UnderBook, — зазначається у документі.

Астаф’єва вже відреагувала на вручення високої державної нагороди у своєму Instagram. Громадська діячка наголосила, що для неї це особлива подія, і їй важко повірити, що це сталося.

— Для мене це велика честь і водночас дуже зворушливий момент. Особливо цінно отримувати таке визнання за справу, якій віддаєш стільки часу, сил і любові. Сьогодні українські жінки роблять неймовірно багато. У культурі, освіті, волонтерстві, громадській діяльності, у своїх родинах і професіях.

Кожна по-своєму робить внесок у життя країни, підтримує інших і допомагає нам рухатися вперед. Мені хочеться, щоб про ці досягнення говорили частіше, щоб жіночу працю помічали, цінували й відзначали. Адже за багатьма важливими змінами стоять саме люди, які щодня, без зайвого розголосу, роблять свою справу, — наголосила Астаф’єва.

Орден княгині Ольги: за що дають

Орден княгині Ольги є державною нагородою України, якою відзначають жінок за особливі заслуги в різних сферах суспільного життя.

Орден має три ступені. Найвищий — I ступінь, далі йдуть II та III ступені. Громадянок України нагороджують послідовно, спочатку дають орден княгині Ольги III ступеня.

Перейти до наступного ступеня можна не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження.

Отримання ордена княгині Ольги не означає призначення грошової допомоги або щомісячних виплат.

Однак українське законодавство передбачає окремі види матеріального забезпечення для окремих категорій нагороджених.

Нагадаємо, що Даша Астаф’єва за кілька тижнів до нагородження орденом княгині Ольги читала текст Радіодиктанту національної єдності 2026 у дуеті з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим.

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