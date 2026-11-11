Американская супермодель Белла Хадид больше не скрывает перемен в личной жизни.

Хадид официально подтвердила отношения со своим новым парнем Натаном Лэйси, опубликовав серию фото в Instagram.

Белла Хадид показала нового парня: что известно

Белла Хадид и Натан Лэйси вместе посетили игру хоккейной команды Колорадо Аваланч против Детройт Ред Вингз в Денвере, которая проходила в рамках благотворительной инициативы Hockey Fights Cancer.

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На опубликованных фотографиях Белла и Натан улыбаются и обнимаются на трибунах, не стесняясь проявлять нежность на публике.

Супермодель поделилась эмоциями от спортивного события в подписи к сообщению.

— Независимо от того, где вы находитесь в мире, — рвение, общительность между товарищами по команде, страсть игроков и абсолютная (в лучшем смысле) преданность болельщиков — это самое эпическое, что можно наблюдать в реальной жизни, когда речь идет о хоккее, — написала Хадид.

Слухи о романе Беллы Хадид с Натаном Лэйси появились еще в начале года, когда их впервые заметили вместе на Неделе моды в Милане.

Натан является родным братом близкой подруги супермодели – Рэйчел Лэйси.

До этого Хадид более двух лет находилась в отношениях с профессиональным ковбоем Аданом Бануэлосом. Пара разошлась в январе 2026 года.

Источник : PageSix

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