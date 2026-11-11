Белла Хадид опубликовала первые совместные фото с новым возлюбленным
Американская супермодель Белла Хадид больше не скрывает перемен в личной жизни.
Хадид официально подтвердила отношения со своим новым парнем Натаном Лэйси, опубликовав серию фото в Instagram.
Белла Хадид показала нового парня: что известно
Белла Хадид и Натан Лэйси вместе посетили игру хоккейной команды Колорадо Аваланч против Детройт Ред Вингз в Денвере, которая проходила в рамках благотворительной инициативы Hockey Fights Cancer.
На опубликованных фотографиях Белла и Натан улыбаются и обнимаются на трибунах, не стесняясь проявлять нежность на публике.
Супермодель поделилась эмоциями от спортивного события в подписи к сообщению.
— Независимо от того, где вы находитесь в мире, — рвение, общительность между товарищами по команде, страсть игроков и абсолютная (в лучшем смысле) преданность болельщиков — это самое эпическое, что можно наблюдать в реальной жизни, когда речь идет о хоккее, — написала Хадид.
Слухи о романе Беллы Хадид с Натаном Лэйси появились еще в начале года, когда их впервые заметили вместе на Неделе моды в Милане.
Натан является родным братом близкой подруги супермодели – Рэйчел Лэйси.
До этого Хадид более двух лет находилась в отношениях с профессиональным ковбоем Аданом Бануэлосом. Пара разошлась в январе 2026 года.