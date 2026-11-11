Телеведущая Леся Никитюк показала сюрприз от жениха Дмитрия Бабчука и поделилась снимком, на котором виден подросший сын Оскар.

Новым семейным контентом Никитюк поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк показала сюрприз от жениха и фото с сыном

На первой фотографии Леся Никитюк предстала перед зеркалом с пышным букетом белых хризантем, который ей передал возлюбленный Дмитрий Бабчук.

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Телеведущая подписала фото кратким, но нежным обращением к Дмитрию.

— Забрала, — написала Леся.

Помимо романтического сюрприза, Никитюк поделилась трогательным моментом материнства.

На другом снимке Леся спускается по лестнице, нежно держа за руку своего годовалого сына Оскара.

Напомним, что Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук официально подтвердили отношения в октябре 2024 года, в январе 2025 стало известно о помолвке, а летом 2025 у них родился сын Оскар.

Недавно Леся Никитюк подтвердила, что находится в статусе невесты, ведь после помолвки они с Дмитрием Бабчуком решили отложить официальный праздник до мирных времен.

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