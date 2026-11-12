Жених Леси Никитюк – военнослужащий Дмитрий Бабчук – рассказал, что потерял жилье из-за российской оккупации.

Подробностями Бабчук поделился на своей странице в Instagram.

Дмитрий Бабчук о потере квартиры в оккупации

По словам Дмитрия, его возмутил контраст между масштабами возможных похищений и объяснениями об отсутствии денег на нужды оставшихся без крыши над головой военных.

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— Ты такой военный, который потерял квартиру, потому что твой город оккупировали, подался на ваучер 2 млн грн, чтобы хотя бы собачью будку себе взять, и ждешь уже 10-й месяц ваучер, но говорят, что, к сожалению, в бюджете нет средств на это, — написал Бабчук.

Жених Леси Никитюк сопоставил сумму собственного жилищного сертификата с 2 млрд грн, которые фигурируют в сообщениях.

По его подсчетам, этих средств хватило бы на обеспечение жильем сотен семей украинских защитников.

— А так могли бы как минимум 1000 военных, ветеранов, потерявших свои дома, хоть что-то себе приобрести, — подытожил Дмитрий.

Напомним, о романе с военнослужащим Леся Никитюк публично объявила в октябре 2024 года.

Уже в январе 2025 года Дмитрий сделал телеведущей предложение руки и сердца.

В июне 2025 года у Никитюк и Бабчука родился первенец — сын Оскар.

Однако пара до сих пор находится в статусе жениха и невесты. Официальную свадьбу Дмитрий и Леся решили отложить до мирных времен.

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