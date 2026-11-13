Суспільне Мовлення обновило правила Нацотбора на Евровидение 2027.

Число претендентов на этапе лонглиста увеличили с 12 до 18 артистов.

Изменение правил Нацотбора на Евровидение 2027: что известно

Расширение списка потенциальных участников инициировал музыкальный продюсер Нацотбора этого года Дмитрий Шуров, чтобы дать возможность большему количеству исполнителей побороться за выход в финал.

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— По инициативе музыкального продюсера Дмитрия Шурова лонглист участников Нацотбора было расширено, чтобы больше участников получили шанс пройти в следующий этап Нацотбора. При этом окончательное решение о перечне участников лонглиста будет принято оргкомитетом после проработки полученных заявок, — прокомментировала исполнительный продюсер творческого объединения Евровидения Оксана Скибинская.

Всего на участие в Нацотборе 2027 года поступило 217 заявок. Прием анкет продолжался с 15 сентября по 2 ноября включительно.

После обработки анкет оргкомитет сформирует расширенный лонглист, список которого будет обнародован впоследствии. Отобранным артистам будет предложено подписать договор с Суспільним до 24 ноября.

Те участники лонглиста, которые не пройдут в финал по результатам прослушиваний, смогут побороться за место в финале в рейтинговом онлайн-голосовании зрителей.

Напомним, что Евровидение 2027 состоится в Болгарии, которая получила право на его проведение после победы певицы DARA с песней Bangaranga в 2026 году.

Местом проведения выбрали прибрежный город Бургас, а главной ареной станет Arena Burgas.

Участие в международном песенном конкурсе Евровидения 2027 уже официально подтвердили 36 стран, среди которых Украина.

Имя представителя Украины будет определено в феврале 2027 года. Музыкальным продюсером Нацотбора 2027 вновь стал композитор и исполнитель Дмитрий Шуров (Pianoбой).

Источник : Суспільне

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