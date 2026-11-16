Певица, общественный деятель и основательница книжного приложения UnderBooks Даша Астафьева рассказала о своем настоящем имени, которое записано в паспорте.

Об этом Астафьева рассказала в интервью для проекта Суспільне Культура.

Даша Астафьева назвала свое настоящее имя

Во время беседы ведущий подкаста Unzip Альберт Цукренко обратился к гостье, назвав ее Одаркой.

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Астафьева с улыбкой приняла такой вариант, но сразу уточнила свою официальную запись в паспорте.

– Одарка? Пусть будет. Вообще-то я по паспорту Дария, но для тебя я готова быть Одаркой, – пошутила Даша.

По словам Астафьевой, распространенное обращение Дарья также ошибочно. В ее документах зафиксирована именно форма Дария, причем с ударением на второй слог — букву и.

Чтобы продемонстрировать корректное произношение, звезда привела простую аналогию.

— Дария как Мария, — подчеркнула Астафьева.

Таким образом, привычное для поклонников имя Даша является лишь творческим псевдонимом, тогда как по документам звезду зовут Дария Астафьева.

Напомним, недавно Даша Астафьева получила орден княгини Ольги от Владимира Зеленского. Певицу отметили активную гражданскую позицию, культурную деятельность и вклад в популяризацию украинского искусства.

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