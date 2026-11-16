Співачка, громадська діячка і засновниця книжкового застосунку UnderBooks Даша Астаф’єва розповіла про своє справжнє ім’я, яке записане в паспорті.

Про це Астаф’єва розповіла в інтерв’ю для проєкту Суспільне Культура.

Даша Астаф’єва назвала своє справжнє ім’я

Під час бесіди ведучий подкасту Unzip Альберт Цукренко звернувся до гості, назвавши її Одарка.

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Астаф’єва з усмішкою прийняла такий варіант, але одразу уточнила свій офіційний запис у паспорті.

— Одарка? Най буде. Узагалі-то я по паспорту Дарія, але для тебе я готова бути Одаркою, — пожартувала Даша.

За словами Астаф’євої, поширене звертання Дар’я також є помилковим. У її документах зафіксована саме форма Дарія, причому з наголосом на другий склад — на літеру і.

Щоб продемонструвати коректну вимову, зірка навела просту аналогію.

— Дарія — як Марія, — наголосила Астаф’єва.

Таким чином, звичне для шанувальників ім’я Даша є лише творчим псевдонімом, тоді як за документами зірку звати Дарія Астаф’єва.

Нагадаємо, що нещодавно Даша Астаф’єва отримала орден княгині Ольги від Володимира Зеленського. Співачку відзначили за активну громадянську позицію, культурну діяльність та внесок у популяризацію українського мистецтва.

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