Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) откровенно рассказала о взаимоотношениях внутри украинского шоу-бизнеса и призналась, что практически не имеет друзей среди коллег по сцене.

Об этом певица рассказала в эфире проекта ЖВЛ представляє.

Tayanna о дружбе в шоу-бизнесе

По словам Татьяны Решетняк, строить близкие отношения в профессиональной среде непросто, а иногда и не совсем уместно.

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Исключением в ее круге общения стала певица Марта Адамчук, с которой Tayanna объединяют общие корни — обе артистки родом из Черновцов.

— В шоу-бизнесе нет друзей, вне шоу-бизнеса — да. Мне кажется, что это тяжело, наверное, и это неуместно. Это, наверное, как на работе дружить с кем-нибудь или не дружить. У меня есть несколько друзей в шоу-бизнесе. Одна из них — Марта Адамчук, потому что мы из Черновцов, — поделилась певица.

В то же время Tayanna отметила, что отсутствие дружбы между звездами обусловлено отнюдь не завистью или борьбой за место под солнцем.

Главным препятствием, по мнению певицы, является безумный рабочий график, в котором просто не остается ресурса на полноценный досуг.

— Дружбы нет, потому что мы все заняты, все работаем. Здесь даже не о конкуренции, зависти или еще что-то. Здесь, наверное, о том, что и времени нет, чтобы поддерживать эти дружеские отношения, — подытожила Tayanna.

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