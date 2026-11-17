Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) відверто розповіла про взаємини всередині українського шоубізнесу та зізналася, що практично не має друзів серед колег по сцені.

Про це співачка розповіла в ефірі проєкту ЖВЛ представляє.

Tayanna про дружбу в шоубізнесі

За словами Тетяни Решетняк, будувати близькі стосунки в професійному середовищі непросто, а інколи й не зовсім доречно.

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Винятком у її колі спілкування стала співачка Марта Адамчук, з якою Tayanna поєднує спільне коріння — обидві артистки родом із Чернівців.

— У шоубізнесі немає друзів, поза шоубізнесом — так. Мені здається, що це важко, напевно, і це недоречно. Це, напевно, як на роботі дружити з кимось чи не дружити. У мене є декілька друзів у шоубізнесі. Одна з них — це Марта Адамчук, бо ми з Чернівців, — поділилася співачка.

Водночас Tayanna зауважила, що відсутність дружби між зірками зумовлена зовсім не заздрощами чи боротьбою за місце під сонцем.

Головною перепоною, на думку співачки, є шалений робочий графік, у якому просто не залишається ресурсу на повноцінне дозвілля.

— Дружби немає, бо ми всі зайняті, всі працюємо. Тут навіть не про конкуренцію, заздрість чи ще щось. Тут, напевно, про те, що і часу немає, щоб підтримувати ось ці дружні стосунки, — підсумувала Tayanna.

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