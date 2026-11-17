Український комік і зірка проєкту Леви на джипі Валентин Міхієнко та його дружина Анастасія готуються вперше стати батьками.

Валентин і Анастасія вже провели гендер-паті, оголосивши стать дитини.

Валентин Міхієнко з дружиною провели гендер-паті

Радісною новиною про майбутнє поповнення в родині Валік Міхієнко і його дружина поділилися у своїх соцмережах.

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Подружжя організувало камерне гендер-паті, під час якого дізналися стать первістка — у пари народиться син.

Замість звичних кульок чи кольорового диму закохані влаштували для рідних креативний сюрприз — розпакування загорнутого полотна.

Щойно Валік та Анастасія зняли папір, гості побачили картину в блакитно-синіх тонах із написом хлопчик.

Водночас орієнтовну дату пологів та обране для хлопчика ім’я майбутні батьки поки що тримають у таємниці.

Нагадаємо, що Валентин освідчився Анастасії в січні 2026 року, а вже в травні пара відсвяткувала весілля у вузькому колі рідних та друзів.

Фото: Валентин Міхієнко

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