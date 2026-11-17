Валік Міхієнко з Левів на джипі вперше стане батьком: фото і відео з гендер-патіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Український комік і зірка проєкту Леви на джипі Валентин Міхієнко та його дружина Анастасія готуються вперше стати батьками.
Валентин і Анастасія вже провели гендер-паті, оголосивши стать дитини.
Валентин Міхієнко з дружиною провели гендер-паті
Радісною новиною про майбутнє поповнення в родині Валік Міхієнко і його дружина поділилися у своїх соцмережах.
Подружжя організувало камерне гендер-паті, під час якого дізналися стать первістка — у пари народиться син.
Замість звичних кульок чи кольорового диму закохані влаштували для рідних креативний сюрприз — розпакування загорнутого полотна.
Щойно Валік та Анастасія зняли папір, гості побачили картину в блакитно-синіх тонах із написом хлопчик.
Водночас орієнтовну дату пологів та обране для хлопчика ім’я майбутні батьки поки що тримають у таємниці.
Нагадаємо, що Валентин освідчився Анастасії в січні 2026 року, а вже в травні пара відсвяткувала весілля у вузькому колі рідних та друзів.
Фото: Валентин Міхієнко