Украинская актриса Анастасия Цымбалару рассказала, хочет ли второй раз выйти замуж и родить детей.

Об этом Цымбалару поделилась в интервью Elle Украина.

Анастасия Цымбалару: хочет ли во второй раз выйти замуж

Анастасия Цымбалару призналась, что она не ставит крест на идеи второго брака, однако не превращает штамп в паспорте в самоцель.

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— Для меня важно не просто выйти замуж, а встретить человека, с которым действительно захочется разделить жизнь. И я точно не считаю, что после тридцати нужно соглашаться на компромиссы со своими чувствами только для статуса замужней женщины. В конце концов брак – это не достижение, за которое выдают медаль, а личный выбор двоих людей, — подчеркнула актриса.

Анастасия подчеркнула, что совершенно не закрывает для себя возможности повторного брака, но и не ставит своей целью обязательно снова выйти замуж. Для нее важнее качество отношений и чувств, чем штамп в паспорте.

Также Цымбалару затронула щекотливую тему пополнения в семье. По словам актрисы, в жизни каждого человека события должны происходить в свое правильное время, а не под давлением стереотипов.

– К материнству я тоже отношусь с большой теплотой. Не исключаю, что этот опыт может стать частью моей жизни. Но мне хочется, чтобы все происходило осознанно, по любви и внутренней готовности, а не по возрасту, общественным ожиданиям или страху что-то не успеть. Я верю, что у каждого свой жизненный путь и не стоит подстраивать его под чужой календарь, — подытожила Анастасия Цымбалару.

Ранее Анастасия Цымбалару состояла в браке с актером Григорием Баклановым — их союз продлился более 10 лет, однако в марте 2024 года пара официально объявила о разводе.

Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские и теплые отношения.

Фото: Анастасия Цымбалару

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