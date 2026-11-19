Українська акторка Анастасія Цимбалару розповіла, чи хоче вдруге вийти заміж та народити дітей.

Про це Цимбалару поділилася в інтерв’ю для Elle Україна.

Анастасія Цимбалару: чи хоче вдруге вийти заміж

Анастасія Цимбалару зізналася, що вона не ставить хрест на ідеї другого шлюбу, проте й не перетворює штамп у паспорті на самоціль.

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— Для мене важливо не просто вийти заміж, а зустріти людину, з якою справді захочеться розділити життя. І я точно не вважаю, що після тридцяти потрібно погоджуватися на компроміси зі своїми почуттями лише заради статусу заміжньої жінки. Зрештою, шлюб – це не досягнення, за яке видають медаль, а особистий вибір двох людей, — наголосила акторка.

Анастасія підкреслила, що абсолютно не закриває для себе можливості повторного шлюбу, але й не ставить собі за мету обов’язково знову вийти заміж. Для неї важливіші якість стосунків і почуття, а не штамп у паспорті.

Також Цимбалару торкнулася делікатної теми поповнення в родині. За словами акторки, в житті кожної людини події мають відбуватися у свій правильний час, а не під тиском стереотипів.

– До материнства я також ставлюся з великою теплотою. Не виключаю, що цей досвід ще може стати частиною мого життя. Але мені хочеться, щоб усе відбувалося усвідомлено, з любові та внутрішньої готовності, а не через вік, суспільні очікування чи страх щось не встигнути. Я вірю, що в кожного свій життєвий шлях і не варто підлаштовувати його під чужий календар, — підсумувала Анастасія Цимбалару.

Раніше Анастасія Цимбалару перебувала у шлюбі з актором Григорієм Баклановим — їхній союз тривав понад 10 років, однак у березні 2024 року пара офіційно оголосила про розлучення.

Попри розлучення, їм вдалося зберегти дружні та теплі стосунки.

Фото: Анастасія Цимбалару

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