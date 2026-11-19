Украинская танцовщица Юлия Сахневич — жена певца Позитива (Алексея Завгороднего) — откровенно поделилась планами пополнения в семье и объяснила, почему супруги до сих пор не провели обряд крещения своей дочери.

Об этом Сахневич рассказала в проекте Наодинці з гламуром.

Жена Позитива о планах на второго ребенка

Юлия Сахневич поделилась, что они с Позитивом действительно думают о втором ребенке. Недавно во время визита к врачу Юлия увидела младенцев и остро почувствовала, как стремительно повзрослела их дочь Мария.

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Танцовщица не скрывает, что мечтает снова почувствовать эти мгновения, однако оба артиста полностью погружены в работу.

– В будущем задумываемся об этом. И даже был момент, когда мы поехали к врачу, под кабинетом находишься, видишь этих крошечных малюток и такой: Ой, как так быстро это время прошло. Она же была такая крохотная. Хотелось бы снова так, чтобы она на ручках была. Есть эти классные ощущения, которые очень быстротечны, и хотелось бы их вернуть. Но сейчас такое время насыщенное в работе, что пока это мечта на будущее, мечта на лучшие, тихие времена, — поделилась Юлия.

Эта же причина – чрезмерная занятость и плотные графики – помешала звездным родителям организовать крестины дочери.

В то же время Сахневич заверила, что они обязательно вернутся к этому вопросу, как только появится свободное время.

— Нет, еще не крестили, потому что, к сожалению, из-за насыщенного рабочего графика у нас не было времени это сделать. Но это все еще впереди, — добавила жена Позитива.

Напомним, что в июле 2024 года Позитив и Юлия Сахневич официально поженились, а уже в декабре 2024 — впервые стали родителями.

Пара долго скрывала отношения, которые начались после совместного участия в проекте Танцы со звездами.

Фото: Юлия Сахневич

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