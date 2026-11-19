Українська танцівниця Юлія Сахневич — дружина співака Позитива (Олексія Завгороднього) — відверто поділилася планами щодо поповнення в родині та пояснила, чому подружжя досі не провело обряд хрещення своєї доньки.

Про це Сахневич розповіла в проєкті Наодинці з гламуром.

Дружина Позитива про плани на другу дитину

Юлія Сахневич поділилася, що вони з Позитивом справді думають про другу дитину. Нещодавно під час візиту до лікаря Юлія побачила немовлят і гостро відчула, як стрімко подорослішала їхня донечка Марія.

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Танцівниця не приховує, що мріє знову відчути ці миті, проте наразі обидва артисти повністю занурені у роботу.

— У майбутньому задумуємося про це. І навіть був момент, коли ми поїхали до лікаря, під кабінетом знаходишся, бачиш цих малесеньких крихіток і такий: Ой, як так швидко цей час минув. Вона ж була така манюнька. Хотілося б знову так, щоб вона на ручках була. Тобто є ці класні відчуття, які дуже швидкоплинні, і хотілося б їх повернути. Але зараз такий час насичений у роботі, що поки що це мрія на майбутнє, мрія на кращі, тихі часи, — поділилася Юлія.

Ця ж причина — надмірна зайнятість та щільні графіки — завадила зірковим батькам організувати хрестини доньки.

Водночас Сахневич запевнила, що вони обов’язково повернуться до цього питання, щойно з’явиться вільний час.

— Ні, ще не хрестили, бо, на жаль, через насичений робочий графік у нас не було часу це зробити. Але це ще все попереду», — додала дружина Позитива.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Позитив та Юлія Сахневич офіційно одружилися, а вже у грудні 2024 року — уперше стали батьками.

Пара тривалий час приховувала стосунки, які почалися після спільної участі в проєкті Танці з зірками.

Фото: Юлія Сахневич

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