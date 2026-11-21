Четырнадцатая неделя кулинарного реалити МастерШеф. Профессионалы 5 на телеканале СТБ оказалась для поваров настоящей проверкой выносливости, стратегического мышления и умения работать в условиях жестких ограничений.

Участники сошлись в батле соусов, готовили исключительно на открытом огне и прошли необычное двухдневное сражение черных, где финальный вердикт выносили не только судьи.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 14 выпуск

Неделя началась с приятной новости от ведущей Ольги Мартыновской, объявившей о двойном вознаграждении для лучшего повара первого этапа.

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— Мы начинаем новый эпизод с приятного для вас сюрприза. Победитель сегодняшнего конкурса получит сразу два приятных бонуса: шеф-нож и подарок от спонсора, — отметила Мартыновская.

Поварам предложили приобщиться к противостоянию вкусов в пищевой индустрии — батлу нежной горчицы против сладкого чили.

По результатам жеребьевки сформировались две команды, где каждый готовил индивидуальное блюдо с доминантным вкусом своего соуса:

нежная горчица: Глеб, Екатерина, Жора, Анастасия и Макс;

сладкий чили: Ирина, Лоана, Андрей и Артур.

По итогам дегустации по 10-балльной шкале команда сладкого чили победила со счетом 43 против 39 баллов, а заветный шеф-нож завоевала Лоана.

Впрочем, Эктор Хименес-Браво уточнил: черные фартуки получают авторы слабейших блюд независимо от победы команды. Так, в зоне риска оказались Настя, Жора и Ирина.

– Сегодня вы суммарно заработали 82 балла, завтра вы заработаете еще баллов. И уже после вы узнаете, в чем смысл и как вы этими баллами воспользуетесь, — заинтриговал Эктор.

Во втором испытании поваров ожидала стихия огня. Каждый участник должен был приготовить индивидуальное блюдо, все без исключения элементы которого прошли термическую обработку на пламени, угле или пепле, применив по меньшей мере три различных техники.

Самые высокие оценки – по 10 баллов – получили Настя и Жора, добавив в общую копилку еще 68 баллов. Судьи разрешили профессионалам самостоятельно решить, с кого из двух лидеров снять черный фартук: после короткого совещания белый фартук вернула себе Настя.

В то же время меньше всего баллов (по 6) набрали Глеб и Екатерина, которые и присоединились к участникам битвы черных.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 14 выпуске

В финальном испытании недели за место на проекте сражались Екатерина, Глеб, Жора и Ирина. Все баллы, заработанные участниками в двух предыдущих конкурсах (150 баллов), судьи конвертировали в 150 минут, которые повара должны были самостоятельно распределить между двумя днями готовки.

– Сегодня мы проверим тренд Michelin, что время – это ингредиент. Главная идея — время меняет продукт. Продолжительность созревания ингредиента формирует глубину его вкуса, аромата и структуру. Это о ферментации, выдерживании и мариновании. Следовательно, процесс приготовления ваших блюд будет распределен на два этапа. В общей сложности на них у вас будет 150 мин. Сколько тратить на каждый из них – решать вам, – объяснил задачу Эктор Хименес-Браво.

В первый день четверка должна была подготовить четыре обязательных компонента: тесто, сыр, маринованный и дегидратированный продукты. На доведение блюд до идеала на следующий день у поваров осталось всего 58 минут.

Главным сюрпризом стало появление 13 дегустаторов – ими оказались сами участники пятого сезона, судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Алекс Якутов и ведущая Ольга Мартыновская. Однако оценки выставляли исключительно коллеги-повара:

Екатерина и Глеб набрали по 28 баллов и первыми вернули белые фартуки;

Жора получил 25 баллов и продолжил участие в шоу;

Ирина Петрив набрала всего 9 баллов.

Следовательно, в 14 выпуске проект МастерШеф. Профессионалы 5 от 21 ноября 2026 года покинула Ирина Петрив.

29-летняя Ирина Петрив — родом из Жовквы, проживала и работала в Кракове, где занимала должность су-шефа в тайском ресторане. Главным источником вдохновения для нее является именно тайская кухня с гармонией остроты, сладости, кислинки и солености. Среди своих сильных профессиональных качеств Ирина выделяет ответственность, креативность и стремление к развитию.

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