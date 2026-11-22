В субботу, 21 ноября, певица и актриса Майли Сайрус официально вышла замуж своего жениха, барабанщика группы Liily Макса Морандо.

Об этом сообщает журнал People.

Майли Сайрус и Макс Морандо поженились

Церемонию бракосочетания провели в бывшем доме Фрэнка Синатры в Палм-Спрингсе. Среди присутствующих со стороны певицы были ее мама Тиш Сайрус, папа – Билли Рэй Сайрус, сестра Ноа Сайрус, а также другие родственники и друзья.

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На фотографиях со свадьбы видно, что церемония прошла у бассейна, а Майли и Морандо стояли под аркой, украшенной белыми цветами. На Майле было белое платье с открытой спиной, длинными рукавами и шлейфом, а ее жених был одет в классический черный костюм.

Следует заметить, что дресс-код для гостей был черный цвет.

🔗: https://t.co/j7MTVCtFxm #MileyCyrus can buy herself flowers, but this time #MaxxMorando brought the ring. 💍🥹 The couple said “I do” in an intimate Palm Springs ceremony on Nov. 21. Swipe to see exclusive photos from the newlyweds’ special day and head to the link for more. 📷: Backgrid — People (@people) November 22, 2026

В пятницу, 20 ноября, невесты устроили репетиционный ужин с самыми близкими людьми. Лили-Роуз Перселл, возведенная сестра Майли, опубликовала фотографии с ужина в своих Instagram Stories.

Музыканты обручились в прошлом году, а вместе они с 2021 года. Познакомилась пара на свидании вслепую.

Это уже второй брак Майли. В 2018 году Майли вышла замуж за актера Лиама Хэмсворта. Однако уже в августе 2019 года Лиам обратился в суд и подал на развод.

Напомним, что в сентябре 2024 года на Майли Сайрус подали в суд за нарушение авторских прав – ее обвиняют в копировании песни Бруно Марса. Работа Flowers якобы имеет много общего с хитом Бруно 2012 года.

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