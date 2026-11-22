У восьмому випуску проєкту Зважені та щасливі на телеканалі СТБ учасники підійшли до завершення командного етапу.

Подолавши екватор сезону, герої опинилися за крок до сольної боротьби, де кожен відповідатиме виключно за власний результат — тож напруга в командах сягнула піка.

Зважені та щасливі 2026: як пройшов 8 випуск

На восьмому тижні сині та жовті зійшлися у виснажливій переправі через озеро на дерев’яних човнах. Учасникам потрібно було дістатися протилежного берега, забрати таблички й повернутися назад.

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Завдання ускладнювало те, що вода постійно надходила через отвори в днища човнів, а на всю команду видавали лише одне весло.

Переможці випробування здобували перевагу в наступному етапі, а команда, яка фінішувала другою, отримувала антибонус — +3 кг на зважуванні.

Ще до старту запливу ведучий Даніель Салем запропонував кожному зробити непростий вибір між загальним результатом і власною вигодою.

За особистий бонус доводилося розплачуватися команді: кожен, хто погоджувався на нього, додавав своїм партнерам нове ускладнення — додаткову пробоїну в човні, вантаж вагою 50 кг або втрату єдиного весла. Якщо команда все одно перемагала, персональний бонус подвоювався.

Окрім водного випробування, на учасників чекала ще одна перевірка витримки та самоконтролю під час занять. Тренерка Марина Боржемська підготувала для підопічних особливий формат роботи.

— Я підготувала їм тренування спокуси, — зазначила тренерка.

Хто покинув Зважені та щасливі у 8 випуску: результати зважування

За результатами зважування у 8 випуску Зважені та щасливі 2026 покинув проєкт Олександр Ободовський.

Олександр (зріст — 178 см, вага на старті — 191 кг) — одесит, керівник торговельно-будівельної фірми з 20-річним досвідом, батько двох синів. До 2015 року він важив 110 кг і займався спортом, але через сидячу роботу та заїдання стресу під час пандемії стрімко набрав вагу.

На проєкт Зважені та щасливі чоловік прийшов із метою скинути 80 кг, щоб уникнути ризику інфаркту чи інсульту й не стати тягарем для дружини та дітей.

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