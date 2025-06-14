Какой праздник 14 июня 2025 года и почему девушки в этот день сидели дома

Сегодня, 14 июня, профессиональный праздник отмечают украинские работники мебельной промышленности, которые своим трудом помогают создавать комфорт и уют в наших домах.

На этот день также приходится День города Севастополь, который непременно вернется домой вместе со всем Крымом, потому что был и остается украинским, несмотря на российскую оккупацию.

В мире 14 июня отмечают ряд различных событий – это Всемирный день оздоровления, Всемирный день донора крови, Международный день блогера, Всемирный день куклы, Международный день ванны и даже Международный день натуристов.

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В церковной традиции в этот день почитают святого пророка Елисея. Факты ICTV собрали все самое важное о праздниках 14 июня, а также кто празднует именины, какие приметы остались нам от предков, что стоит сделать в этот день, а от чего лучше воздержаться.

Какой сегодня церковный праздник – 14 июня 2025 года

Православные верующие вспоминают святого пророка Елисея, который был учеником пророка Ильи.

Когда Илия вознесся на небо, Елисей получил пророческий дар и продолжил его дело. В Библии рассказывается, что он совершил немало чудес – воскресил умершего, очистил воду, исцелил воина Неемана, увеличил количество пищи в тяжелые времена.

Какой сегодня, 14 июня 2025 года, день в Украине

В Украине на эту дату приходится День работника мебельной промышленности. Этот профессиональный праздник чествует специалистов, которые создают мебель для наших домов, офисов и общественных пространств. Его ежегодно отмечают во вторую субботу июня.

Мебельная отрасль играет заметную роль в украинской экономике. В этот день можно поздравить знакомых мастеров, инженеров, дизайнеров и всех, кто причастен к производству красивой мебели.

Также 14 июня отмечается День города Севастополь. Этот исторический город на побережье Черного моря был основан в 1783 году на месте поселения Акьяр. В следующем году он получил название Севастополь, что с греческого переводится как “священный город”.

Сегодня Севастополь, как и весь Крым, находится под временной российской оккупацией, что осуждается международным сообществом. Мы знаем, что Крым – это Украина, и никакая преступная аннексия не изменит этого факта.

Кто празднует день ангела 14 июня 2025 года

Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел и Серафим.

Всех, кто носит эти имена, принято поздравлять с днем ангела и желать здоровья, мира, духовной силы и Божьего благословения.

Что нельзя делать 14 июня 2025 года

Одалживать у кого-то деньги.

Рвать цветы, потому что это может вызвать ссоры с близкими.

Устанавливать или ремонтировать забор. В народе считали, что это грозит пожаром.

Девушкам не рекомендуется расплетать косы или выходить на улицу, чтобы не встретить недостойного мужчину.

Что можно делать сегодня

Хорошей традицией считается попробовать гречневую кашу или поставить ее на праздничный стол – это должно привлечь благополучие и удачу на весь год.

В старину украинцы в этот день ходили в лес за ягодами. Считалось, что собранные в этот день лакомства принесут наибольшую пользу.

Народные приметы на 14 июня 2025 года

Много мошек и комаров сулит обильный урожай грибов и ягод.

Дождь в этот день – ждите семь недель непогоды.

Рыба плещется в воде ночью – признак грядущей грозы.

Если звезды яркие – будет жара, мерцающие – гроза.

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