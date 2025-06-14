Какой праздник 14 июня 2025 года и почему девушки в этот день сидели дома
Сегодня, 14 июня, профессиональный праздник отмечают украинские работники мебельной промышленности, которые своим трудом помогают создавать комфорт и уют в наших домах.
На этот день также приходится День города Севастополь, который непременно вернется домой вместе со всем Крымом, потому что был и остается украинским, несмотря на российскую оккупацию.
В мире 14 июня отмечают ряд различных событий – это Всемирный день оздоровления, Всемирный день донора крови, Международный день блогера, Всемирный день куклы, Международный день ванны и даже Международный день натуристов.
В церковной традиции в этот день почитают святого пророка Елисея. Факты ICTV собрали все самое важное о праздниках 14 июня, а также кто празднует именины, какие приметы остались нам от предков, что стоит сделать в этот день, а от чего лучше воздержаться.
- Какой сегодня церковный праздник – 14 июня 2025 года
- Какой сегодня, 14 июня 2025 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 14 июня 2025 года
- Что нельзя делать 14 июня 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 июня 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 14 июня 2025 года
Православные верующие вспоминают святого пророка Елисея, который был учеником пророка Ильи.
Когда Илия вознесся на небо, Елисей получил пророческий дар и продолжил его дело. В Библии рассказывается, что он совершил немало чудес – воскресил умершего, очистил воду, исцелил воина Неемана, увеличил количество пищи в тяжелые времена.
Какой сегодня, 14 июня 2025 года, день в Украине
В Украине на эту дату приходится День работника мебельной промышленности. Этот профессиональный праздник чествует специалистов, которые создают мебель для наших домов, офисов и общественных пространств. Его ежегодно отмечают во вторую субботу июня.
Мебельная отрасль играет заметную роль в украинской экономике. В этот день можно поздравить знакомых мастеров, инженеров, дизайнеров и всех, кто причастен к производству красивой мебели.
Также 14 июня отмечается День города Севастополь. Этот исторический город на побережье Черного моря был основан в 1783 году на месте поселения Акьяр. В следующем году он получил название Севастополь, что с греческого переводится как “священный город”.
Сегодня Севастополь, как и весь Крым, находится под временной российской оккупацией, что осуждается международным сообществом. Мы знаем, что Крым – это Украина, и никакая преступная аннексия не изменит этого факта.
Кто празднует день ангела 14 июня 2025 года
Именины сегодня отмечают Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел и Серафим.
Всех, кто носит эти имена, принято поздравлять с днем ангела и желать здоровья, мира, духовной силы и Божьего благословения.
Что нельзя делать 14 июня 2025 года
- Одалживать у кого-то деньги.
- Рвать цветы, потому что это может вызвать ссоры с близкими.
- Устанавливать или ремонтировать забор. В народе считали, что это грозит пожаром.
- Девушкам не рекомендуется расплетать косы или выходить на улицу, чтобы не встретить недостойного мужчину.
Что можно делать сегодня
Хорошей традицией считается попробовать гречневую кашу или поставить ее на праздничный стол – это должно привлечь благополучие и удачу на весь год.
В старину украинцы в этот день ходили в лес за ягодами. Считалось, что собранные в этот день лакомства принесут наибольшую пользу.
Народные приметы на 14 июня 2025 года
Много мошек и комаров сулит обильный урожай грибов и ягод.
Дождь в этот день – ждите семь недель непогоды.
Рыба плещется в воде ночью – признак грядущей грозы.
Если звезды яркие – будет жара, мерцающие – гроза.