Яке свято 14 червня 2025 та чому дівчата цього дня сиділи вдома

Сьогодні, 14 червня, професійне свято відзначають українські працівники меблевої промисловості, що своєю працею допомагають створювати комфорт і затишок у наших оселях.

На цей день також припадає День міста Севастополь, який неодмінно повернеться додому разом з усім Кримом, бо був і залишається українським попри російську окупацію.

У світі 14 червня святкують низку різноманітних подій – це Всесвітній день оздоровлення, Всесвітній день донора крові, Міжнародний день блогера, Всесвітній день ляльки, Міжнародний день ванни й навіть Міжнародний день натуристів.

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У церковній традиції цього дня вшановують святого пророка Єлисея. Факти ICTV зібрали все найважливіше про свята 14 червня, а також хто святкує іменини, які прикмети залишилися нам від предків, що варто зробити цього дня, а від чого краще утриматися.

Яке сьогодні церковне свято – 14 червня 2025 року

Православні віряни згадують святого пророка Єлисея, що був учнем пророка Іллі.

Коли Ілля вознісся на небо, Єлисей отримав пророчий дар і продовжив його справу. У Біблії розповідається, що він звершив чимало чудес – воскресив померлого, очистив воду, зцілив воїна Неємана, збільшив кількість їжі у важкі часи.

Який сьогодні, 14 червня 2025 року, день в Україні

В Україні на цю дату припадає День працівника меблевої промисловості. Це професійне свято вшановує фахівців, які створюють меблі для наших домівок, офісів і громадських просторів. Його щороку відзначають у другу суботу червня.

Меблева галузь відіграє помітну роль в українській економіці. Цього дня можете привітати знайомих майстрів, інженерів, дизайнерів та всіх, хто причетний до виробництва гарних меблів.

Також 14 червня відзначається День міста Севастополь. Це історичне місто на узбережжі Чорного моря було засноване у 1783 році на місці поселення Ак’яр. Наступного року воно отримало назву Севастополь, що з грецької перекладається як “священне місто”.

Сьогодні Севастополь, як і весь Крим, перебуває під тимчасовою російською окупацією, що засуджено міжнародною спільнотою. Ми знаємо, що Крим – це Україна, і жодна злочинна анексія не змінить цього факту.

Хто святкує день ангела 14 червня 2025 року

Іменини сьогодні відзначають Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.

Усіх, хто носить ці імена, заведено вітати з днем ангела та бажати здоров’я, миру, духовної сили й Божого благословення.

Що не можна робити 14 червня 2025 року

Позичати в когось гроші.

Рвати квіти, бо це могло спричинити сварки із близькими.

Встановлювати або ремонтувати паркан. В народі вважали, що це загрожує пожежею.

Дівчатам не рекомендується розплітати коси або виходити надвір, щоби не зустріти негідного чоловіка.

Що можна робити сьогодні

Доброю традицією вважається скуштувати гречану кашу або поставити її на святковий стіл – це має залучити добробут і удачу на весь рік.

У давнину українці цього дня йшли в ліс по ягоди. Вважалося, що зібрані цього дня ласощі принесуть найбільшу користь.

Народні прикмети на 14 червня 2025 року

Багато мошок і комарів обіцяють рясний урожай грибів і ягід.

Дощ цього дня – чекайте сім тижнів негоди.

Риба плескається у воді вночі – ознака прийдешньої грози.

Якщо зірки яскраві – буде спека, мерехтливі – гроза.

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