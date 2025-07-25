День ангела Анны 2025: поздравления для тех, кто дарит свет и добро

По новоюлианскому церковному календарю День ангела Анны отмечается 25 июля. В эту дату церковь чтит Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы.

Поэтому сегодня стоит поздравить всех обладательниц этого имени с праздником. Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем ангела Анны в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать близких теплыми словами.

Когда День ангела Анны: даты

Анны отмечают свои именины несколько раз в год. Ключевые даты:

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3 февраля (16 февраля по старому стилю);

25 июля (7 августа по старому стилю);

28 августа (10 сентября по старому стилю);

9 сентября (22 сентября по старому стилю);

9 декабря (22 декабря по старому стилю).

Даты 25 июля и 9 декабря православная церковь считает наиболее важными, ведь они посвящены праведной Анне, которая привела в этот мир Богородицу. Анну называют одной из самых почитаемых святых в христианстве. Она считается покровительницей беременных, рожениц, защитницей матерей, бабушек, домохозяек.

3 февраля и 28 августа верующие чтят память Анны Пророчицы, а на 9 сентября приходится День праведных Богоотцев Иоакима и Анны.

День ангела Анны — значение имени

Имя Анна имеет древнееврейское происхождение и означает “милосердие”. Носительницы этого имени отличаются чуткостью и добротой. Обычно Анны — уравновешенные, ответственные и рассудительные, умеют слушать и сопереживать.

Они часто имеют сильное чувство долга и готовы помогать другим в сложных ситуациях. Анны стремятся к гармонии как в отношениях, так и в работе или быту.

У обладательниц этого имени хорошо развита интуиция, они часто чувствуют настроение окружающих. В то же время Анны способны отстаивать свои границы и принципы, их ничто не остановит на пути к цели.

Поздравления с Днем ангела Анны в открытках

День ангела Анны: поздравления в стихах и прозе

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Анна, поздравляю тебя с именинами! Всегда оставайся лучом света и храни в сердце надежду даже в самые темные мгновения! Желаю тебе крепкого здоровья, достатка, вдохновения, побольше ярких и счастливых моментов в жизни! С Днем ангела!

***

Желаю, Анна, процветания,

Больших побед и теплоты,

Чтоб исполнялись все желания

И все заветные мечты!

Пускай удача улыбнется,

Заглянет солнышко в окно,

К тебе везенье повернется,

Подарит радость и добро!

***

Анна, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть в твоей жизни будет больше света, а ангел-хранитель дарит тебе свою большую любовь и заботу. Желаю, чтобы твоя душа была наполнена любовью, а сердце — теплом и радостью.

***

Поздравляем тебя, Анна!

Улыбайся, не грусти!

Добивайся неустанно

Счастья на своем пути!

Будь прекрасной и любимой,

Будь уверенной в себе,

Яркой и неотразимой,

Лишь удач тебе в судьбе!

***

С Днем ангела, Анна! Пусть святой покровитель всегда будет рядом, даря поддержку и благословение. Желаю тебе здоровья, счастья и гармонии. Пусть каждый день приносит новые приятные сюрпризы!

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