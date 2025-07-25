День ангела Анни 2025: привітання для тих, хто дарує світло й добро

За новоюліанським церковним календарем День ангела Анни відзначається 25 липня. У цю дату церква вшановує Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Тож сьогодні варто привітати всіх власниць цього імені зі святом. Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем ангела Анни в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли потішити близьких теплими словами.

Коли День ангела Анни: дати

Анни відзначають свої іменини кілька разів на рік. Ключові дати:

Зараз дивляться

3 лютого (16 лютого за старим стилем);

25 липня (7 серпня за старим стилем);

28 серпня (10 вересня за старим стилем);

9 вересня (22 вересня за старим стилем);

9 грудня (22 грудня за старим стилем).

Дати 25 липня і 9 грудня православна церква вважає найбільш важливими, адже вони присвячені праведній Анні, яка привела в цей світ Богородицю. Анну називають однією з найбільш шанованих святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, породіль, захисницею матерів, бабусь, домогосподарок.

3 лютого та 28 серпня віряни вшановують пам’ять Анни Пророчиці, а на 9 вересня припадає День праведних Богоотців Іоакима і Анни.

День ангела Анни – значення імені

Ім’я Анна має давньоєврейське походження й означає “милосердя”. Внасниці цього імені відрізняються чуйністю та добротою. Зазвичай Анни – врівноважені, відповідальні й розважливі, вміють слухати та співпереживати.

Вони часто мають сильне почуття обов’язку й готові допомагати іншим у складних ситуаціях. Анни прагнуть гармонії як у стосунках, так і в роботі чи побуті.

У власниць цього імені добре розвинена інтуїція, вони часто відчувають настрій оточення. Водночас Анни здатні відстоювати свої кордони і принципи, їх ніщо не зупинить на шляху до мети.

Привітання з Днем ангела Анни у листівках

День ангела Анни: привітання у віршах та прозі

***

Анно, вітаю тебе з іменинами! Завжди залишайся променем світла і зберігай у серці надію навіть у найтемніші миті! Бажаю тобі міцного здоров’я, достатку, натхнення, побільше яскравих і щасливих моментів в житті! З Днем ангела!

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні допомагає,

Ангел покровитель!

***

Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світла, а ангел-охоронець дарує тобі свою велику любов і турботу. Бажаю, щоб твоя душа була наповнена любов’ю, а серце – теплом і радістю.

***

Анну хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

Щоб мрії здійснилися твої,

А ще безхмарних, теплих днів!

***

З Днем ангела, Анно! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, даруючи підтримку та благословення. Бажаю тобі здоров’я, щастя та гармонії. Нехай кожен день приносить нові приємні сюрпризи!

***

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.