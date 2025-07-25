День ангела Анни 2025: привітання для тих, хто дарує світло й добро
За новоюліанським церковним календарем День ангела Анни відзначається 25 липня. У цю дату церква вшановує Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
Тож сьогодні варто привітати всіх власниць цього імені зі святом. Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем ангела Анни в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли потішити близьких теплими словами.
Коли День ангела Анни: дати
Анни відзначають свої іменини кілька разів на рік. Ключові дати:
- 3 лютого (16 лютого за старим стилем);
- 25 липня (7 серпня за старим стилем);
- 28 серпня (10 вересня за старим стилем);
- 9 вересня (22 вересня за старим стилем);
- 9 грудня (22 грудня за старим стилем).
Дати 25 липня і 9 грудня православна церква вважає найбільш важливими, адже вони присвячені праведній Анні, яка привела в цей світ Богородицю. Анну називають однією з найбільш шанованих святих у християнстві. Вона вважається покровителькою вагітних, породіль, захисницею матерів, бабусь, домогосподарок.
3 лютого та 28 серпня віряни вшановують пам’ять Анни Пророчиці, а на 9 вересня припадає День праведних Богоотців Іоакима і Анни.
День ангела Анни – значення імені
Ім’я Анна має давньоєврейське походження й означає “милосердя”. Внасниці цього імені відрізняються чуйністю та добротою. Зазвичай Анни – врівноважені, відповідальні й розважливі, вміють слухати та співпереживати.
Вони часто мають сильне почуття обов’язку й готові допомагати іншим у складних ситуаціях. Анни прагнуть гармонії як у стосунках, так і в роботі чи побуті.
У власниць цього імені добре розвинена інтуїція, вони часто відчувають настрій оточення. Водночас Анни здатні відстоювати свої кордони і принципи, їх ніщо не зупинить на шляху до мети.
Привітання з Днем ангела Анни у листівках
День ангела Анни: привітання у віршах та прозі
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Анно, вітаю тебе з іменинами! Завжди залишайся променем світла і зберігай у серці надію навіть у найтемніші миті! Бажаю тобі міцного здоров’я, достатку, натхнення, побільше яскравих і щасливих моментів в житті! З Днем ангела!
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У день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні допомагає,
Ангел покровитель!
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Анно, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світла, а ангел-охоронець дарує тобі свою велику любов і турботу. Бажаю, щоб твоя душа була наповнена любов’ю, а серце – теплом і радістю.
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Анну хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснилися твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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З Днем ангела, Анно! Нехай святий покровитель завжди буде поруч, даруючи підтримку та благословення. Бажаю тобі здоров’я, щастя та гармонії. Нехай кожен день приносить нові приємні сюрпризи!
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