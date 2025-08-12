День молодежи в 2025 году: история, дата празднования и традиции

День молодежи — это повод обратить внимание на поколение, которое сейчас формирует будущее страны. Речь идет не только о студентах, а обо всех активных молодых людях, которые работают, учатся, занимаются волонтерством или ведут собственное дело.

Когда День молодежи в 2025 году и как его будут праздновать, читайте в материале.

День молодежи: дата в 2025 году

День молодежи 2025 в Украине отмечается 12 августа. Это официальная дата, установленная в соответствии с международным календарем, и она не меняется из года в год.

Ранее в Украине День молодежи приходился на последнее воскресенье июня. Но с 2022 года празднование перенесли на 12 августа (указ президента Украины №333/2021), чтобы согласовать его с Международным днем молодежи, который введен ООН.

Таким образом, в 2025 году украинцы празднуют День молодежи во вторник, 12 августа.

Что означает праздник День молодежи и какие традиции

Формальных традиций у этого праздника немного, но есть несколько общих вещей, которые повторяются из года в год.

День молодежи, традиции празднования:

В частности, это открытые мероприятия, такие как концерты, лекции, форумы и квесты, которые проводят местные общины, вузы или общественные организации.

Обсуждение проблем молодежи. Это темы занятости, образования, эмиграции и участия в политике.

Награждение активных молодых людей за волонтерство, спортивные достижения или инициативы в общинах.

Как будут праздновать День молодежи в 2025 году

По информации Львовского городского совета, в этом году Львов, ставший молодежной столицей Европы 2025, подготовил масштабное празднование Дня молодежи на целых три дня, с 9 по 12 августа. И это не просто традиционный праздник, а настоящий марафон событий не только во Львове, но и Киеве.

В частности, сегодня, в День молодежи, в столице состоится масштабный молодежный форум и главная платформа для диалога активной молодежи со всей страны.

Львовская молодежь как молодежная столица Европы приобщается к организации, чтобы поделиться своим опытом и вместе формировать будущую молодежную политику.

В 2018 году Львов стал молодежной столицей Украины, поэтому с тех пор здесь открыли молодежные центры, провели крупные фестивали и создали активную сеть поддержки молодежи.

Этот опыт помог Львову получить титул молодежной столицы Европы 2025.

