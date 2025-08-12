День молоді у 2025 році: історія, дата святкування та традиції

День молоді – це привід звернути увагу на покоління, яке зараз формує майбутнє країни. Йдеться не лише про студентів, а про всіх активних молодих людей, які працюють, навчаються, займаються волонтерством чи ведуть власну справу.

Коли День молоді у 2025 році та як його святкуватимуть, читайте в матеріалі.

День молоді: дата у 2025 році

День молоді 2025 в Україні відзначається 12 серпня. Це офіційна дата, встановлена відповідно до міжнародного календаря, і вона не змінюється з року в рік.

Зараз дивляться

Раніше в Україні День молоді припадав на останню неділю червня. Але з 2022 року святкування перенесли на 12 серпня (указ президента України №333/2021), щоб узгодити його з Міжнародним днем молоді, який запроваджено ООН.

Таким чином у 2025 році українці святкують День молоді у вівторок, 12 серпня.

Що означає свято День молоді та які традиції

Формальних традицій у цього свята небагато, але є кілька загальних речей, які повторюються з року в рік.

День молоді, традиції святкування:

Зокрема, це відкриті заходи, такі як концерти, лекції, форуми та квести, які проводять місцеві громади, виші або громадські організації.

Обговорення проблем молоді. Це теми зайнятості, освіти, еміграції та участі у політиці.

Нагородження активних молодих людей за волонтерство, спортивні досягнення або ініціативи у громадах.

Як святкуватимуть День молоді у 2025 році

За інформацією Львівської міської ради, цього року Львів, який став молодіжною столицею Європи 2025, підготував масштабне святкування Дня молоді на цілих три дні, з 9 по 12 серпня. І це не просто традиційне свято, а справжній марафон подій не лише у Львові, а й у Києві.

Зокрема, сьогодні, у День молоді, у столиці відбудеться масштабний молодіжний форум і головна платформа для діалогу активної молоді з усієї країни.

Львівська молодь як молодіжна столиця Європи долучається до організації, щоб поділитися своїм досвідом і разом формувати майбутню молодіжну політику.

У 2018 році Львів став молодіжною столицею України, тож з того часу тут відкрили молодіжні центри, провели великі фестивалі і створили активну мережу підтримки молоді. Цей досвід допоміг Львову отримати титул молодіжної столиці Європи 2025.

Читайте також Календар свят на серпень 2025: коли день подруги, сестер та молоді

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.