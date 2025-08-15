З Днем археолога 2025: привітання для тих, хто знаходить відповіді на питання минулого
День археолога в Україні відзначають щороку 15 серпня. Це свято людей, які досліджують минуле: виїжджають в експедиції, проводять розкопки, працюють з музейними колекціями та рятують памʼятки від знищення.
Офіційно День археолога запровадили у 2008 році, однак традиція святкувати дату виникла ще в середині XX століття і пов’язана саме з українською археологією.
Цього дня вітають усіх, хто присвятив себе вивченню історії через артефакти та відкриття. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем археолога 2025 у картинках, віршах і прозі.
День археолога 2025 – привітання у листівках
У нашій добірці ви знайдете листівки, які буде доречно надіслати колезі, науковцю або студенту-практиканту.
День археолога 2025 – привітання у віршах
З Днем археолога вітаю
Та нових відкриттів бажаю!
Хай експедиції тривають
Та артефакти відкривають!
***
Розкриваєш ти минуле,
Ніби книжні сторінки,
Знайдеш всі скарби забуті
Й таємниці крізь віки!
З Днем археолога!
***
Щоб усе було як треба –
Інструменти, транспорт, час.
І в колекцію потрапив
Новий артефакт від вас!
***
В руках лопата, пензлик поруч,
В душі – жага до відкриттів!
Хай кожна знахідка розкаже,
Про памʼять з глибини віків!
День археолога 2025 – привітання у прозі
Вітаю з Днем археолога! Бажаю цікавих розкопок та знахідок, а ще – стабільної погоди! Нехай усе, що ви відкриваєте, знаходить своє місце в історії!
***
Зі святом! Хай робота приносить задоволення, а кожна нова ділянка дарує відкриття. Бажаю сил, натхнення та задоволення від процесу пошуку реліквій!
***
З Днем археолога! Нехай дослідження ведуть до нових знань, а щоденна праця буде результативною й захопливою! Дякуємо за те, що відкриваєте минуле сучасникам!
***
Щиро вітаю з Днем археолога! Бажаю, щоб у кожній експедиції щось приємно дивувало, а в кожному дні знаходилось місце для радості. Хай усе, що ви робите, має вагу й сенс!
***
Вітаю зі святом! Хай усе йде за планом, погода не підводить, а під шаром ґрунту завжди чекало щось вартісне та дивовижне!