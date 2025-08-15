Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
4 хв.

З Днем археолога 2025: привітання для тих, хто знаходить відповіді на питання минулого

День археолога 2025 – привітання
Фото: Факти ICTV

День археолога в Україні відзначають щороку 15 серпня. Це свято людей, які досліджують минуле: виїжджають в експедиції, проводять розкопки, працюють з музейними колекціями та рятують памʼятки від знищення.

Офіційно День археолога запровадили у 2008 році, однак традиція святкувати дату виникла ще в середині XX століття і пов’язана саме з українською археологією.

Цього дня вітають усіх, хто присвятив себе вивченню історії через артефакти та відкриття. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем археолога 2025 у картинках, віршах і прозі.

День археолога 2025 – привітання у листівках

У нашій добірці ви знайдете листівки, які буде доречно надіслати колезі, науковцю або студенту-практиканту.

День археолога 2025 – привітання

Привітання з Днем археолога України 2025 в картинках

День археолога 2025 – привітання

Листівки до Дня археолога України 2025

День археолога 2025 – привітання

З Днем археолога України – листівки

День археолога 2025 – привітання

Картинки з привітанням до Дня археолога України 2025

День археолога 2025 – привітання

З Днем археолога – найкращі привітання

День археолога 2025 – привітання у віршах

З Днем археолога вітаю
Та нових відкриттів бажаю!
Хай експедиції тривають
Та артефакти відкривають!

***

Розкриваєш ти минуле,
Ніби книжні сторінки,
Знайдеш всі скарби забуті
Й таємниці крізь віки!
З Днем археолога!

***

Щоб усе було як треба –
Інструменти, транспорт, час.
І в колекцію потрапив
Новий артефакт від вас!

***

В руках лопата, пензлик поруч,
В душі – жага до відкриттів!
Хай кожна знахідка розкаже,
Про памʼять з глибини віків!

День археолога 2025 – привітання у прозі

Вітаю з Днем археолога! Бажаю цікавих розкопок та знахідок, а ще – стабільної погоди! Нехай усе, що ви відкриваєте, знаходить своє місце в історії!

***

Зі святом! Хай робота приносить задоволення, а кожна нова ділянка дарує відкриття. Бажаю сил, натхнення та задоволення від процесу пошуку реліквій!

***

З Днем археолога! Нехай дослідження ведуть до нових знань, а щоденна праця буде результативною й захопливою! Дякуємо за те, що відкриваєте минуле сучасникам!

***

Щиро вітаю з Днем археолога! Бажаю, щоб у кожній експедиції щось приємно дивувало, а в кожному дні знаходилось місце для радості. Хай усе, що ви робите, має вагу й сенс!

***

Вітаю зі святом! Хай усе йде за планом, погода не підводить, а під шаром ґрунту завжди чекало щось вартісне та дивовижне!

