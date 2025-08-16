Ореховый Спас 2025: поздравления, которые согреют сердце

Сегодня, 16 августа, православные христиане отмечают третий и последний из летних Спасов — Ореховый. В этот день принято освящать в церкви свежеиспеченный хлеб, орехи и фрукты из нового урожая.

Также верующие поздравляют друг друга с праздником пожеланиями здоровья, благополучия и Божьего благословения. Факты ICTV подготовили подборку искренних поздравлений с Ореховым Спасом в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать родных и друзей теплыми словами.

Ореховый Спас 2025 — картинки

Поздравления с Ореховым Спасом в стихах

***

Пусть этот Ореховый Спас

Будет радостным для вас!

Очень щедрым и счастливым.

Пусть сделает жизнь красивой.

Пусть здоровье не подводит,

А зло стороной вас обходит!

***

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу.

Господь пошлет пускай для вас

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

***

Желаю щелкать как орешки

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых дел, похвал,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый настал.

***

Сегодня, в Ореховый Спас,

У Бога прошу я за вас:

Чтоб было поменьше печалей,

Чтоб горя вовек вы не знали.

Чтоб он вас хранил неустанно

Для близких, родных и желанных.

Не знайте ни в чем недостатка,

Чтоб жизнь была долгой и сладкой!

***

Поздравления с Ореховым Спасом в прозе

***

С Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда царит тепло, достаток и мир, а сердце будет полно благодарности за каждый день. Мира вам, любви и исполнения всех мечтаний!

***

С праздником Орехового Спаса! Пусть этот день принесет в ваш дом запах свежей выпечки, радость от щедрых плодов и тепло семейных объятий. Пусть Господь дарует вам долгие лета, благополучие, вдохновение и здоровье!

***

Поздравляю со светлым праздником Спаса! Пусть ваша жизнь будет щедрой на хорошие события, как осенний сад — на плоды. Желаю вам здоровья на долгие годы и сил на все добрые дела!

***

В день Орехового Спаса желаю вам мира, любви и согласия в семье. Пусть каждый новый день будет наполнен светом, добрыми людьми и теплыми мгновениями.

***

В день Орехового Спаса желаю благополучия и здоровья. Пусть ваше здоровье будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет мирным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!

***

