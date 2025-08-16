Ореховый Спас 2025: поздравления, которые согреют сердце
Сегодня, 16 августа, православные христиане отмечают третий и последний из летних Спасов — Ореховый. В этот день принято освящать в церкви свежеиспеченный хлеб, орехи и фрукты из нового урожая.
Также верующие поздравляют друг друга с праздником пожеланиями здоровья, благополучия и Божьего благословения. Факты ICTV подготовили подборку искренних поздравлений с Ореховым Спасом в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли порадовать родных и друзей теплыми словами.
Ореховый Спас 2025 — картинки
Поздравления с Ореховым Спасом в стихах
***
Пусть этот Ореховый Спас
Будет радостным для вас!
Очень щедрым и счастливым.
Пусть сделает жизнь красивой.
Пусть здоровье не подводит,
А зло стороной вас обходит!
***
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу.
Господь пошлет пускай для вас
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Желаю щелкать как орешки
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых дел, похвал,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый настал.
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали.
Чтоб он вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных.
Не знайте ни в чем недостатка,
Чтоб жизнь была долгой и сладкой!
***
Поздравления с Ореховым Спасом в прозе
***
С Ореховым Спасом! Пусть в вашем доме всегда царит тепло, достаток и мир, а сердце будет полно благодарности за каждый день. Мира вам, любви и исполнения всех мечтаний!
***
С праздником Орехового Спаса! Пусть этот день принесет в ваш дом запах свежей выпечки, радость от щедрых плодов и тепло семейных объятий. Пусть Господь дарует вам долгие лета, благополучие, вдохновение и здоровье!
***
Поздравляю со светлым праздником Спаса! Пусть ваша жизнь будет щедрой на хорошие события, как осенний сад — на плоды. Желаю вам здоровья на долгие годы и сил на все добрые дела!
***
В день Орехового Спаса желаю вам мира, любви и согласия в семье. Пусть каждый новый день будет наполнен светом, добрыми людьми и теплыми мгновениями.
***
В день Орехового Спаса желаю благополучия и здоровья. Пусть ваше здоровье будет крепким, как ореховая скорлупа. Пусть небо будет мирным, пусть счастье будет вечным и крепким. Любви, веры и взаимопонимания!
***