5 хв.

Горіховий Спас 2025: привітання, які зігріють серце

Привітання з Горіховим Спасом 2025 в картинках, віршах і прозі
Фото: Факти ICTV

Сьогодні, 16 серпня, православні християни відзначають третій і останній з літніх Спасів – Горіховий. У цей день заведено освячувати в церкві свіжоспечений хліб та горіхи і фрукти з нового врожаю.

Також віряни вітають одне одного зі святом побажаннями здоров’я, добробуту й Божого благословення. Факти ICTV підготували добірку щирих привітань з Горіховим Спасом в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли потішити рідних і друзів теплими словами.

Горіховий Спас 2025 – картинки

Горіховий Спас 2025 - привітання

Горіховий Спас 2025 – привітання

Картинки з Горіховим Спасом

Картинки з Горіховим Спасом

Листівки з Горіховим Спасом 2025

Листівки з Горіховим Спасом 2025

Привітання з Горіховим Спасом в картинках

Привітання з Горіховим Спасом в картинках

Горіховий Спас 2025

Горіховий Спас 2025

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров’я не підводить,
А зло стороною вас обходить!

***

Ось і настав Горіховий Спас,
Щиро вітаю зі святом вас!
Хай Бог благословить на добро і любов,
А серце сповниться щастям і теплом.

***

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості й тепла.
Хай доля буде до вас ласкавою і милою,
І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Привітання з Горіховим Спасом в прозі

***

З Горіховим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди панує тепло, достаток і мир, а серце буде сповнене вдячності за кожен день. Миру вам, кохання та здійснення усіх мрій!

***

Зі святом Горіхового Спаса! Нехай цей день принесе у вашу оселю запах свіжої випічки, радість від щедрих плодів і тепло родинних обіймів. Хай Господь дарує вам довгі літа, добробут, натхнення та здоров’я!

***

Вітаю зі світлим святом Спаса! Нехай ваше життя буде щедрим на добрі події, як осінній сад — на плоди. Бажаю вам здоров’я на довгі літа та сил на всі добрі справи!

***

У день Горіхового Спаса бажаю вам миру, любові та злагоди у родині. Нехай кожен новий день буде сповнений світла, добрих людей і теплих миттєвостей.

***

У день Горіхового Спаса бажаю достатку й здоров’я. Нехай ваше здоров’я буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде мирним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

***

