Горіховий Спас 2025: привітання, які зігріють серце

Сьогодні, 16 серпня, православні християни відзначають третій і останній з літніх Спасів – Горіховий. У цей день заведено освячувати в церкві свіжоспечений хліб та горіхи і фрукти з нового врожаю.

Також віряни вітають одне одного зі святом побажаннями здоров’я, добробуту й Божого благословення. Факти ICTV підготували добірку щирих привітань з Горіховим Спасом в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли потішити рідних і друзів теплими словами.

Горіховий Спас 2025 – картинки

Привітання з Горіховим Спасом у віршах

***

Нехай цей Горіховий Спас

Буде радісним для вас!

Дуже щедрим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло стороною вас обходить!

***

Ось і настав Горіховий Спас,

Щиро вітаю зі святом вас!

Хай Бог благословить на добро і любов,

А серце сповниться щастям і теплом.

***

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,

Бажаю щастя, радості й тепла.

Хай доля буде до вас ласкавою і милою,

І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Привітання з Горіховим Спасом в прозі

***

З Горіховим Спасом! Нехай у вашій оселі завжди панує тепло, достаток і мир, а серце буде сповнене вдячності за кожен день. Миру вам, кохання та здійснення усіх мрій!

***

Зі святом Горіхового Спаса! Нехай цей день принесе у вашу оселю запах свіжої випічки, радість від щедрих плодів і тепло родинних обіймів. Хай Господь дарує вам довгі літа, добробут, натхнення та здоров’я!

***

Вітаю зі світлим святом Спаса! Нехай ваше життя буде щедрим на добрі події, як осінній сад — на плоди. Бажаю вам здоров’я на довгі літа та сил на всі добрі справи!

***

У день Горіхового Спаса бажаю вам миру, любові та злагоди у родині. Нехай кожен новий день буде сповнений світла, добрих людей і теплих миттєвостей.

***

У день Горіхового Спаса бажаю достатку й здоров’я. Нехай ваше здоров’я буде міцним, як горіхова шкаралупа. Нехай небо буде мирним, хай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри та взаєморозуміння!

***

