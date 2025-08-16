Укр Рус
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
2 мин.

Что святят в церкви на Ореховый Спас 2025: список

Горіховий Спас 2025
Фото: Факти ICTV

В субботу, 16 августа, отмечается Ореховый Спас, который также называют Хлебным. В день праздника принято посещать богослужение в церкви и освящать дары нового урожая.

После этого освященные гостинцы раздают родным, угощают соседей или делятся с нуждающимися. Что стоит приносить в церковь на Ореховый Спас 2025 — читайте далее в материале.

Что освящают на Ореховый Спас 2025

Главным продуктом, который принято освящать в день третьего летнего Спаса, являются орехи. В церковь несут грецкие орехи, фундук, миндаль, лещину.

Накануне праздника хозяйки выпекают хлеб из нового зерна — его также нужно освятить в храме в знак благодарности за урожай. В праздничную корзину добавляют сезонные фрукты — яблоки, сливы, виноград, груши.

Не будет нарушением принести в церковь мед и воду. Хотя мед считается атрибутом Первого Спаса, его можно освятить и на Ореховый.

В корзину также можно добавить колосья пшеницы и букет из осенних цветов (бархатцев, астр, георгин).

Стоит отметить, что, кроме традиций, с Ореховым Спасом связан и ряд запретов. О том, что нельзя делать в день праздника, читайте в нашем материале.

Связанные темы:

Горіховий СпасПраздникиЦерковні свята
