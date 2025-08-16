Що святять в церкві на Горіховий Спас 2025: список

У суботу, 16 серпня, відзначається Горіховий Спас, який також називають Хлібним. У день свята заведено відвідувати богослужіння в церкві та освячувати дари нового врожаю.

Після цього освячені гостинці роздають рідним, пригощають сусідів або діляться із нужденними. Що варто приносити до церкви на Горіховий Спас 2025 – читайте далі у матеріалі.

Що святять на Горіховий Спас 2025

Головним продуктом, який заведено освячувати в день третього літнього Спасу, є горіхи. До церкви несуть волоські горіхи, фундук, мигдаль, ліщину.

Напередодні свята господині випікають хліб з нового зерна – його також потрібно освятити в храмі на знак вдячності за врожай. До святкового кошика додають сезонні фрукти – яблука, сливи, виноград, груші.

Не буде порушенням принести до церкви мед і воду. Хоч мед вважається атрибутом Першого Спаса, його можна освятити й на Горіховий.

До кошика також можна додати колосся пшениці та букет з осінніх квітів (чорнобривців, айстр, жоржин).

Варто зазначити, що, окрім традицій, з Горіховим Спасом пов’язана й низка заборон. Про те, що не можна робити у день свята, читайте у нашому матеріалі.

