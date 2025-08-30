День дальнобойщика традиционно отмечают в последнюю субботу августа. В 2025 году профессиональный праздник приходится на субботу, 30 августа.

Водители большегрузных автомобилей ежедневно преодолевают тысячи километров, соединяют города и страны и держат экономику в движении. Так что этот день – особый повод выразить благодарность тем, кто проводит большую часть жизни за рулем, чтобы мы могли вовремя получить почтовое отправление или без проблем найти нужный товар в магазине.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем дальнобойщика 2025 в прозе, стихах и картинках, чтобы сократить расстояние благодаря теплым словам.

День дальнобойщика 2025 – поздравления в картинках

Яркие открытки и картинки помогут поздравить близких, коллег или знакомых с профессиональным праздником. Несколько искренних слов в сочетании с тематическим изображением – это способ поблагодарить тех, кто прямо сейчас выполняет свою важную задачу.

Поздравления с Днем дальнобойщика 2025 в картинках

Открытки ко Дню дальнобойщика 2025

С Днем дальнобойщика – открытки

Картинки с поздравлением ко Дню дальнобойщика 2025

С Днем дальнобойщика – лучшие поздравления

День дальнобойщика 2025 – поздравления в стихах

Дальнобойщикам сегодня
Пожелаю ровных трасс,
И чтоб радужной погодой
Баловало небо вас!

Чтоб дорогу уступали,
Когда мчится транспорт ваш,
Места не было печали,
А в душе царил кураж!

***

Я тебя сегодня поздравляю
И дороги светлой пожелаю!
Не грустить, не унывать,
В рейс с улыбкой выезжать.

Пусть машина не подводит,
Рейс удачно пусть проходит.
Прочь все беды и ненастье,
Пожелаю тебе счастья!

***

В День дальнобойщика прими
Мои от сердца поздравления,
Желаю ровных лишь дорог,
Всегда счастливого движения.

Пусть будет в радость каждый рейс
И ждут всегда с любовью дома,
Печаль, уныние в пути
Пусть никогда тебя не тронут.

***

Пусть всегда твоя дорога
Будет гладкой и прямой.
Чтоб любил ты, дальнобойщик,
Возвращаться в дом родной.

Пусть машина будет крепкой,
И напарник хоть куда.
Освещает пусть дорогу
Путеводная звезда!

***

Шкалит километров счетчик
На стальном коне твоем.
Поздравляю, дальнобойщик,
С твоим днем.

Ангел пусть в пути поможет,
Дом уютный ждет всегда,
Никогда найти не сможет
Даже мелкая беда!

День дальнобойщика 2025 – поздравления в прозе

Поздравляем с Днем дальнобойщика! Вы те, кто ежедневно преодолевает сотни и тысячи километров, соединяя отдаленные города и села, делая близким то, что кажется далеким. Ваша работа – это артерии, питающие нашу экономику! Пусть каждая дорога будет безопасной, каждый рейс – успешным, а дом всегда встречает теплом и любовью!

***

Дорогие дальнобойщики, ваш праздник — это повод поблагодарить вас за выдержку, мужество и труд, без которого невозможно представить жизнь страны. Вы — те, кто сокращает расстояния, доставляет самое необходимое и дарит уверенность, что все вовремя прибудет к адресату. Желаем крепкого здоровья, добрых людей на пути и счастливых возвращений домой!

***

С Днем дальнобойщика! Пусть километры преодолеваются легко, техника никогда не подводит, а дороги будут ровными и безопасными. Пусть в каждом путешествии вас сопровождает вера, надежда и любовь тех, кто ждет дома!

***

Уважаемые дальнобойщики, поздравляем вас с праздником! Для вас расстояние не препятствие, а вызов! Благодаря вам в стране движется бизнес, работают предприятия, соединяются целые регионы. Желаем спокойных трасс, честных партнеров и здоровья, которое выдержит любой ритм. Пусть каждый километр приближает к счастью!

***

С Днем дальнобойщика! Пусть рейсы всегда будут легкими, дороги – светлыми, а дома всегда будут ждать те, ради кого преодолеваются все километры! С праздником!

