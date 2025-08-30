День далекобійника традиційно відзначають в останню суботу серпня. У 2025 році професійне свято припадає на суботу, 30 серпня.

Водії великовантажних автомобілів щодня долають тисячі кілометрів, поєднують міста і країни та тримають економіку в русі. Тож цей день – особлива нагода висловити вдячність тим, хто проводить більшу частину життя за кермом, щоби ми могли вчасно отримати поштове відправлення чи без проблем знайти потрібний товар у магазині.

Факти ICTV підготували добірку привітань з Днем далекобійника 2025 у прозі, віршах та картинках, щоби скоротити відстань завдяки теплим словам.

День далекобійника 2025 – привітання в картинках

Яскраві листівки та картинки допоможуть привітати близьких, колег чи знайомих із професійним святом. Кілька щирих слів у поєднанні з тематичним зображенням – це спосіб подякувати тим, хто просто зараз виконує своє важливе завждання.

День далекобійника 2025 – привітання у віршах

Веселий хай гуде мотор,

Доріг не перетне затор,

Хай негаразди оминають,

Завжди пального вистачає!

Без ям нехай твій буде шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

***

Вас кілометри в далечінь ведуть,

Та серце завжди знає свій маршрут!

Дорога хай веде додому,

Де вас обіймуть рідні знову!

***

Тисячі доріг ви щодня долаєте,

Міста і людей між собою єднаєте.

З Днем далекобійника! Щастя і добра!

Яскраво світить хай зоря ясна!

***

З Днем далекобійника вітаю,

Здоров’я, щастя й терпіння бажаю,

Хай світлом зеленим горить світлофор,

Не завмирає в дорозі мотор.

Фари хай світять яскраво, як очі,

Щоби як вдень було видно уночі,

Хай скрізь і завжди удача чекає,

А рідні й кохані тепло зустрічають!

***

Далекобійнику, вітаю,

У твій по праву день,

Ти за кермом сидиш невтомно,

Хоч вночі, хоч вдень!

Траси будуть хай гладенькі

І щасливим шлях,

Щоби з рейсу повертався

Ти увесь в грошах!

***

Менше ям і бездоріжжя,

І з поїздки будь-якої

Повертайся неодмінно –

Тут тебе чекають свої!

***

Всі, хто вдома чи в дорозі,

Хай полишать вас тривоги.

Далекобійників вітаю.

Надійний шлях знайти бажаю.

***

З твоїм днем, далекобійник!

Шлях нехай твій буде вільним,

А ще вдалим та безпечним,

Без цвяхів та суперечок!

День далекобійника 2025 – привітання у прозі

Вітаємо з Днем далекобійника! Ви ті, хто щодня долає сотні й тисячі кілометрів, поєднуючи віддалені міста й села, роблячи близьким те, що здається далеким. Ваша робота — це артерії, які живлять нашу економіку! Хай кожна дорога буде безпечною, кожен рейс – успішним, а дім завжди зустрічає теплом і любов’ю!

***

Дорогі далекобійники, ваше свято – це нагода подякувати вам за витримку, мужність і працю, без якої неможливо уявити життя країни. Ви – ті, хто скорочує відстані, доставляє найнеобхідніше і дарує впевненість, що все вчасно прибуде до адресата. Бажаємо міцного здоров’я, добрих людей на шляху та щасливих повернень додому!

***

З Днем далекобійника! Хай кілометри долаються легко, техніка ніколи не підводить, а дороги будуть рівними й безпечними. Нехай у кожній подорожі вас супроводжує віра, надія й любов тих, хто чекає вдома!

***

Шановні далекобійники, дозвольте вас зі святом! Для вас відстань не перешкода, а виклик! Завдяки вам у країні рухається бізнес, працюють підприємства, з’єднуються цілі регіони. Бажаємо спокійних трас, чесних партнерів і здоров’я, яке витримає будь-який ритм. Хай кожен кілометр наближає до щастя!

***

З Днем далекобійника! Нехай рейси завжди будуть легкими, дороги – світлими, а вдома завжди чекатимуть ті, заради кого долаються всі кілометри! Зі святом!

