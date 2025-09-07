Разведка всегда была одним из ключевых элементов безопасности государства. Именно благодаря эффективной работе военных разведчиков страна получает важную информацию о внешних угрозах, планирует оборонные стратегии и принимает своевременные решения для защиты национальных интересов. В сложных условиях войны роль разведки невозможно переоценить.

Когда празднуют День военной разведки Украины в 2025 году и как поздравить разведчиков, читайте в нашем материале.

Когда День военной разведки Украины 2025 года

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки. Но дату празднования выбрали не случайно, ведь именно 7 сентября 1992 года был подписан Указ Президента Украины О формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины, который положил начало современной истории украинской военной разведки.

День военной разведки Украины: история праздника

Еще 1 июня 2007 года Министр обороны Украины подписал Приказ №302, которым установил профессиональный праздник для военных разведчиков.

А уже 7 сентября 2022 года, учитывая значительный вклад военной разведки в защиту национальных интересов и укрепление обороноспособности государства, Указом Президента №629/2022 День военной разведки Украины приобрел официальный статус.

Работа военного разведчика требует глубоких знаний, высокого уровня подготовки и бесценного опыта в ведении разведывательной деятельности. Подобные ведомства действуют в большинстве развитых стран и обеспечивают поддержку баланса безопасности, который является критически важным для современного общества и политики.

Поздравления с Днем военной разведки Украины в прозе

Поздравляем с Днем военной разведки! Желаем несокрушимой выдержки, четкости в делах и надежных союзников во всех задачах.

***

Поздравляем с Днем военной разведки Украины! Пусть ваша работа всегда приносит точную и ценную информацию, а жизнь будет спокойной и безопасной.

***

С праздником вас — Днем военной разведки! Желаем вдохновения, профессионализма и верных друзей рядом в любых ситуациях.

***

Поздравляем с Днем военной разведки Украины! Пусть ваш труд всегда оценивается по заслугам, а задачи выполняются легко и успешно.

***

Искренне поздравляем с Днем военной разведки! Желаем здоровья, выдержки и неизменной успешности во всех делах на благо страны.

День военной разведки: поздравления в стихах

Искренние и сердечные примите от нас поздравления,

Разведчики военные, мы благодарим вас!

За то, что опасную профессию выбрали

Ради Украины рискуете жизнью.

***

Поздравим вас, Военный разведчик,

И пожелаем все тайны узнать!

Счастья, здоровья желаем вам вечно,

Себя врагу не раскрывать!

День военной разведки Украины: поздравления в картинках

Фото: ГУР

