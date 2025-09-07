Розвідка завжди була одним із ключових елементів безпеки держави. Саме завдяки ефективній роботі військових розвідників країна отримує важливу інформацію про зовнішні загрози, планує оборонні стратегії та приймає своєчасні рішення для захисту національних інтересів. У складних умовах війни роль розвідки неможливо переоцінити.

Коли святкують День воєнної розвідки України у 2025 році та як привітати розвідників, читайте в нашому матеріалі.

Коли День воєнної розвідки України 2025

В Україні 7 вересня відзначають День воєнної розвідки. Але дату святкування обрали не випадково, адже саме 7 вересня 1992 року був підписаний Указ Президента України Про формування Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України, що започаткував сучасну історію української військової розвідки.

День воєнної розвідки України: історія свята

Ще 1 червня 2007 року Міністр оборони України підписав Наказ №302, яким встановив професійне свято для військових розвідників.

А вже 7 вересня 2022 року, враховуючи значний внесок воєнної розвідки у захист національних інтересів та зміцнення обороноздатності держави, Указом Президента №629/2022 День воєнної розвідки України набув офіційного статусу.

Робота військового розвідника потребує глибоких знань, високого рівня підготовки та безцінного досвіду у веденні розвідувальної діяльності. Подібні відомства діють у більшості розвинених країн і забезпечують підтримку балансу безпеки, який є критично важливим для сучасного суспільства та політики.

Привітання з Днем воєнної розвідки України у прозі

Вітаємо з Днем воєнної розвідки! Бажаємо незламної витримки, чіткості у справах та надійних союзників у всіх завданнях.

***

Щиро вітаємо з Днем воєнної розвідки України! Нехай ваша робота завжди приносить точну та цінну інформацію, а життя буде спокійним і безпечним.

***

Зі святом вас — Днем воєнної розвідки! Бажаємо наснаги, професіоналізму та вірних друзів поруч у будь-яких ситуаціях.

***

Вітаємо з Днем воєнної розвідки України! Нехай ваша праця завжди оцінюється по заслугах, а завдання виконуються легко та успішно.

***

Щиро вітаємо з Днем воєнної розвідки! Бажаємо здоров’я, витримки та незмінної успішності у всіх справах на благо країни.

День воєнної розвідки: привітання у віршах

Щирі та сердечні прийміть від нас вітання,

Розвідники військові, ми дякуємо вам!

За те, що небезпечну професію обрали

Заради України ризикуєте життям.

***

Розвіднику, тебе від душі вітаю,

У професії важливій успіхів бажаю.

Здоров’я хай буде міцним завжди,

Нехай поважає начальство тебе.

Нехай в сім’ї буде тепло і затишок,

І пам’ятай, що вдома завжди на тебе чекають.

***

Привітаю вас, Військовий розвідник,

І побажаю всі таємниці дізнатися!

Щастя, здоров’я бажаю вам вічно,

Себе ворогові не розкривати!

День воєнної розвідки України: привітання у картинках

Фото: ГУР

