Ежегодно осенью украинцы отмечают Покров Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых православных праздников.

Он имеет не только религиозное, но и народное значение: с давних времен Богородицу считали покровительницей казаков, а сегодня этот день сочетается с чествованием защитников и защитниц Украины.

Когда Покров Пресвятой Богородицы — дата

Традиционно Покров Пресвятой Богородицы отмечается 1 октября. В 2025 году эта дата приходится на среду.

Ранее Покров праздновали 14 октября, однако после перехода Православной Церкви Украины на новоюлианский календарь дата сместилась.

История праздника Покров Пресвятой Богородицы

История праздника восходит к 910 году, когда во время осады Константинополя верующие собрались на молитву во Влахернском храме. По преданию, именно тогда явилась Пресвятая Богородица и накрыла людей своим омофором в знак защиты от врагов.

Праздник Покрова стал символом заступничества Божьей Матери для всех, кто обращается к ней с молитвой. В Украине он приобрел особое значение еще во времена казачества. Запорожские казаки считали Богородицу своей небесной покровительницей, молились ей перед походами и строили храмы в ее честь.

Именно поэтому Покрова вошла в историю не только как церковный, но и как национальный праздник, олицетворяющий силу духа, мужество и защиту украинского народа. К слову, 1 октября также отмечается День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины.

Приметы на Покрову Пресвятой Богородицы

Какая погода на Покрову – такой будет и зима.

Если выпал снег 1 октября – на Рождество также будет снег.

Ветер дует с юга – к мягкой зиме.

Дождь на Покрову – осень будет дождливой.

Листья на деревьях уже опали – следующий год не будет суровым на погоду.

Снег на Покрову предвещает много свадеб.

