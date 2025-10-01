Ежегодно 1 октября украинцы отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Хотя он не входит в число двенадцати крупнейших церковных праздников, его с особым почтением ожидают верующие. Этот праздник символизирует защиту, мир и духовное очищение, а люди молятся о здоровье, счастье в семье и успехе в делах.

Факты ICTV узнавали об истории праздника, традициях, которые следует выполнить накануне, можно ли работать на Покрову.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы связан с чудесным явлением Богородицы в X веке, когда она спасла жителей Константинополя от врагов. Событие произошло во Влахернской церкви, где хранилась одежда Богородицы. В 910 году город осадили варвары.

Жители вместе с императором и знатью спрятались в храме и молились о спасении. Среди них был юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. Они стали свидетелями видения: Пресвятая Богородица молилась за людей, после чего распростерла над ними широкое покрывало, как бы защищая от опасности.

На следующее утро враги неожиданно отступили — по одной версии, буря разбросала их корабли, по другой — победило византийское войско. С тех пор христиане обращаются к Богородице с молитвами о покрове и защите в бедах.

Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать

Утром верующие идут в храм, ставят свечи и молятся за здоровье своих родных, семейное счастье, мир в доме и стране.

Покрова также связана с Днем защитников и защитниц Украины и Днем украинского казачества, ведь Богородица была покровительницей казачества и военных. В этот день просят заступничества для тех, кто защищает страну.

Древнейшие иконы Покровы датируются XIII веком: на них Богородица молится Спасителю с распростертым покрывалом.

Праздник знаменует начало свадебного сезона, ведь незамужние девушки ставят свечу в церкви, чтобы найти жениха. Хорошей приметой дня считается помощь нуждающимся — щедрость обязательно вознаградится.

Покров Пресвятой Богородицы 2025: что нельзя делать

Параллельно с христианскими традициями, в народной культуре с этим праздником связано огромное количество строгих запретов и предписаний.

Считается, что нарушение этих правил может лишить человека небесной защиты и благополучия на целый год. Это касается как бытовых дел — от тяжелого физического труда и уборки, так и социальных взаимодействий — от ссор, сквернословия и даже отказа сватам, что издавна считалось плохой приметой для незамужних девушек.

Покров Пресвятой Богородицы, что нельзя делать:

Ругаться и ссориться, ведь день посвящен миру в семье.

Выполнять тяжелый физический труд. В этот день лучше посвятить время молитве и отдыху.

Одалживать деньги или вещи, потому что вместе с добром можно отдать собственное счастье.

Оскорблять женщин и детей — день женской покрови, поэтому всех следует уважать.

Давать пустые обещания, ведь невыполненное обернется неудачей.

Что стоит сделать накануне:

Убрать в доме и во дворе, потому что чистота притягивает защиту и благополучие.

Поставить свечу в церкви и помолиться за семью, счастливый брак или благополучие.

Запланировать добрые дела, чтобы год был спокойным и счастливым.

Покров Пресвятой Богородицы: что можно делать

В этот день обязательно помогать тем, кто нуждается в поддержке. Наши предки верили, что вечер стоит провести весело — устроить шумное застолье и хорошо повеселиться. Кроме традиций и запретов, до нас дошли еще и очень необычные обряды этого праздника, которые сейчас не обязательно выполнять, но о них интересно узнать.

Обряды на день Покровы:

Чтобы дети не болели, мамы ставили ребенка на скамейку, давали ему икону Божьей Матери и читали молитвы о здоровье. Также детей выводили на улицу, ставили на порог и обливали чистой водой — верили, что это обеспечит им крепкое здоровье на весь год.

Чтобы в доме было благополучие, наши предки жгли яблоневые ветки и окуривали дымом все углы, шепча заговоры. Считалось, что если накормить в этот день бродячих животных, удача обязательно посетит дом.

Молодожены старались выбирать для свадьбы именно этот день — это считалось хорошим знаком. По поверьям, пара, которая женится на Покрову, всю жизнь будет под покровительством Богородицы, редко будет ссориться и никогда не разведется.

Можно ли стирать на Покрову

В этот день вообще не рекомендуется заниматься хозяйственными делами: строительством, уборкой, стиркой или шитьем. Соблюдать запрет следует настолько, насколько это возможно, но главное — посвятить время молитве.

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы принято обращаться к Нее с просьбой о здоровье, помощи, защите, а также о любви и счастье в семейной жизни. Считается, что Богородица покрывает человека своим покровом и оберегает его в течение всего года.

Народные приметы к дню Покрова Пресвятой Богородицы

Дождь на Покрову обещает солнечный день на следующий день.

Теплая и ясная погода предвещает долгую осень.

Северный ветер — холодная зима, если южный, то теплая и мягкая.

Если девушка и парень познакомятся на Покрову — быть им женихами и невестами.

Первый снег на Покрову предвещает счастливую жизнь молодоженам.

Народная мудрость гласит: какая Покрова — такой и зима будет.

