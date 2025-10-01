Щороку 1 жовтня українці відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. Хоча воно не входить до числа дванадцяти найбільших церковних свят, його з особливою шаною очікують віряни. Це свято символізує захист, мир і духовне очищення, а люди моляться про здоров’я, щастя в родині та успіх у справах.

Факти ICTV дізнавалися про історію свята, традиції, що слід виконати напередодні, чи можна працювати на Покрову.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці пов’язана з чудесною появою Богородиці в X столітті, коли вона врятувала жителів Константинополя від ворогів. Подія відбулася у Влахернській церкві, де зберігався одяг Богородиці. У 910 році місто взяли в облогу варвари.

Жителі разом з імператором і знаттю сховалися в храмі і молилися про порятунок. Серед них був юродивий Андрій зі своїм учнем Епіфанієм. Вони стали свідками видіння: Пресвята Богородиця молилася за людей, після чого розпростерла над ними широке покривало, ніби захищаючи від небезпеки.

Наступного ранку вороги несподівано відступили — за однією версією, буря розкидала їхні кораблі, за іншою — перемогло візантійське військо. Відтоді християни звертаються до Богородиці з молитвами про покров і захист у бідах.

Покрова Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити

Уранці віряни йдуть до храму, ставлять свічки і моляться за здоров’я своїх рідних, сімейне щастя, мир у домі та країні.

Покрова також пов’язана з Днем захисників і захисниць України та Днем українського козацтва, адже Богородиця була покровителькою козацтва і військових. В цей день просять заступництва для тих, хто захищає країну.

Найдавніші ікони Покрови датуються XIII століттям: на них Богородиця молиться Спасителю з розпростертим покривалом.

Свято знаменує початок весільної пори, адже незаміжні дівчата ставлять свічку у церкві, щоб знайти нареченого. Доброю прикметою дня вважається допомога нужденним — щедрість обов’язково винагородиться.

Покрова Пресвятої Богородиці 2025: що не можна робити

Паралельно з християнськими традиціями, в народній культурі з цим святом пов’язана величезна кількість суворих заборон і приписів.

Вважається, що порушення цих правил може позбавити людину небесного захисту та благополуччя на цілий рік. Це стосується як побутових справ — від важкої фізичної праці та прибирання, так і соціальних взаємодій — від сварок, лихослів’я і навіть відмови сватам, що здавна вважалося поганою прикметою для незаміжніх дівчат.

Покрова Пресвятої Богородиці, що не можна робити:

Лаятися і сваритися, адже день присвячений миру в родині.

Виконувати важку фізичну працю. Цього дня краще віддати час молитві та відпочинку.

Позичати гроші чи речі, бо разом із добром можна віддати власне щастя.

Ображати жінок і дітей — день жіночої покрови, тому всіх слід шанувати.

Давати порожні обіцянки, адже невиконане обернеться невдачею.

Що варто зробити напередодні:

Прибрати в домі та на подвір’ї, бо чистота притягує захист і добробут.

Поставити свічку в церкві і помолитися за родину, щасливий шлюб або благополуччя.

Запланувати добрі справи, щоб рік був спокійним і щасливим.

Покрова Пресвятої Богородиці: що можна робити

У цей день обов’язково допомагати тим, хто потребує підтримки. Наші предки вірили, що вечір варто провести весело — влаштувати гучне застілля і гарно повеселитися. Крім традицій і заборон, до нас дійшли ще й дуже незвичайні обряди цього свята, які зараз не обов’язково виконувати, але про них цікаво дізнатися.

Обряди на день Покрови:

Щоб малеча не хворіла, мами ставили дитину на лавку, давали їй ікону Божої Матері і читали молитви про здоров’я. Також дітей виводили на вулицю, ставили на поріг і обливали чистою водою — вірили, що це забезпечить їм міцне здоров’я на весь рік.

Щоб у хаті був добробут, наші предки палили яблуневі гілки і обкурювали димом всі кути, нашіптуючи змови. Вважалося, що якщо погодувати в цей день бродячих тварин, удача обов’язково завітає в дім.

Молодята намагалися обирати для весілля саме цей день — це вважалося добрим знаком. За повір’ями, пара, яка одружується на Покрову, все життя буде під заступництвом Богородиці, рідко сваритиметься і ніколи не розлучиться.

Чи можна прати на Покрову

У цей день взагалі не рекомендується займатися господарськими справами: будівництвом, прибиранням, пранням чи шиттям. Дотримуватися заборони варто настільки, наскільки це можливо, але головне — присвятити час молитві.

У свято Покрови Пресвятої Богородиці прийнято звертатися до Неї з проханням про здоров’я, допомогу, захист, а також про любов і щастя в сімейному житті. Вважається, що Богородиця покриває людину своїм покровом і оберігає її протягом усього року.

Народні прикмети до дня Покрови Пресвятої Богородиці

Дощ на Покрову обіцяє сонячний день наступного дня.

Тепла і ясна погода передвіщає довгу осінь.

Північний вітер — холодна зима, якщо південний, то тепла і м’яка.

Якщо дівчина і хлопець познайомляться на Покрову — бути їм нареченими.

Перший сніг на Покрову віщує щасливе життя молодятам.

Народна мудрість каже: яка Покрова — такою і зима буде.

