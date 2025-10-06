Международный день врача 2025: когда отмечают и что пожелать
Ежегодно в Украине и мире отмечают Международный день врача. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно стоят на страже нашей жизни и здоровья.
Их работа требует не только глубоких знаний и профессионализма, но и огромной ответственности, выдержки и постоянного совершенствования.
Когда Международный день врача 2025 — дата
Международный день врача традиционно отмечается в первый понедельник октября. В 2025 году праздник приходится на 6 октября.
Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной гуманитарной организации Врачи без границ в 1971 году.
Праздник имеет целью привлечь внимание к неоценимой роли врачей в обществе. Ведь именно к медикам мы обращаемся в самые тяжелые моменты, а они, преодолевая вызовы и трудности, делают все возможное ради нашего здоровья и спасения жизни.
В день праздника принято чествовать специалистов всех специальностей. Пошлите им поздравления с Международным днем врача и поблагодарите за труд и преданность важному делу.
Международный день врача 2025 — картинки
Поздравления с Международным днем врача в стихах
***
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни все отлично —
Как на работе, так и в личном!
***
Поздравляю с днем врача!
Будет пусть здоровье,
Чтоб работали всегда
Вы с большой любовью.
Пусть болезнь, завидя вас,
Сразу отступает,
Силы высшие во всем
Пусть вам помогают!
***
В Международный день врача
Желаю всем дарить здоровье,
И день за днем, других леча,
Мир наполнять своей любовью!
Ты развивай карьеру вверх,
Лишь благодарность получая,
Ведь ты легко излечишь всех —
Я так не думаю, я знаю!
***
В Международный день врача
Вам пожелать хочу тепла,
Здоровья больше и любви,
Всегда чтоб пациенты шли,
Чтоб искренне благодарили,
Чтоб вы еще лет 100 прожили!
Священна ведь работа ваша,
Пускай приносит деньги, счастье!
***
Врач — очень важный человек,
Он спасает всех от бед,
От болезней и хандры,
Так будем благодарны мы
И пожелаем вам здоровья,
Чтобы всем были довольны,
Чтобы труд ваш все ценили,
Вас уважали и любили!
***