Ежегодно в Украине и мире отмечают Международный день врача. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно стоят на страже нашей жизни и здоровья.

Их работа требует не только глубоких знаний и профессионализма, но и огромной ответственности, выдержки и постоянного совершенствования.

Когда Международный день врача 2025 — дата

Международный день врача традиционно отмечается в первый понедельник октября. В 2025 году праздник приходится на 6 октября.

Сейчас смотрят

Событие было основано по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международной гуманитарной организации Врачи без границ в 1971 году.

Праздник имеет целью привлечь внимание к неоценимой роли врачей в обществе. Ведь именно к медикам мы обращаемся в самые тяжелые моменты, а они, преодолевая вызовы и трудности, делают все возможное ради нашего здоровья и спасения жизни.

В день праздника принято чествовать специалистов всех специальностей. Пошлите им поздравления с Международным днем врача и поблагодарите за труд и преданность важному делу.

Международный день врача 2025 — картинки

Поздравления с Международным днем врача в стихах

***

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.

Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни все отлично —

Как на работе, так и в личном!

***

Поздравляю с днем врача!

Будет пусть здоровье,

Чтоб работали всегда

Вы с большой любовью.

Пусть болезнь, завидя вас,

Сразу отступает,

Силы высшие во всем

Пусть вам помогают!

***

В Международный день врача

Желаю всем дарить здоровье,

И день за днем, других леча,

Мир наполнять своей любовью!

Ты развивай карьеру вверх,

Лишь благодарность получая,

Ведь ты легко излечишь всех —

Я так не думаю, я знаю!

***

В Международный день врача

Вам пожелать хочу тепла,

Здоровья больше и любви,

Всегда чтоб пациенты шли,

Чтоб искренне благодарили,

Чтоб вы еще лет 100 прожили!

Священна ведь работа ваша,

Пускай приносит деньги, счастье!

***

Врач — очень важный человек,

Он спасает всех от бед,

От болезней и хандры,

Так будем благодарны мы

И пожелаем вам здоровья,

Чтобы всем были довольны,

Чтобы труд ваш все ценили,

Вас уважали и любили!

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.