Щороку в Україні та світі відзначають Міжнародний день лікаря. Це професійне свято людей, які щодня стоять на варті нашого життя і здоров’я.

Їхня праця вимагає не лише ґрунтовних знань та професіоналізму, а й величезної відповідальності, витримки та постійного вдосконалення.

Коли Міжнародний день лікаря 2025 – дата

Міжнародний день лікаря традиційно відзначається у перший понеділок жовтня. У 2025 році свято припадає на 6 жовтня.

Подію було засновано з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів у 1971 році.

Свято має на меті привернути увагу до неоціненної ролі лікарів у суспільстві. Адже саме до медиків ми звертаємося у найважчі моменти, а вони, долаючи виклики й труднощі, роблять усе можливе заради нашого здоров’я та порятунку життя.

У день свята заведено вшановувати фахівців усіх спеціальностей. Надішліть їм привітання з Міжнародним днем лікаря та подякуйте за працю і відданість важливій справі.

Міжнародний день лікаря 2025 – картинки

Привітання з Міжнародним днем лікаря у віршах

***

З Міжнародним днем лікаря щиро вітаю,

Добра й здоров’я міцного бажаю!

Нехай щира любов вас огортає,

А все погане завжди оминає!

***

З Днем лікаря прийміть найщиріші вітання!

Ви той (та), хто втішає в хвилини страждання,

І рани загоїть, і допоможе,

Підтримає завжди, якщо щось тривожить.

Бажаю у свято вам відпочити,

В кіно, у театр з сім’єю сходити,

Отримати премію й гідну зарплату,

На пульсі завжди свою руку тримати!

***

З Міжнародним днем лікаря вітаю!

Добра і світла щиро бажаю.

Хай буде в серці завжди мир,

І вдячних пацієнтів вир!

***

З Міжнародним днем лікаря вітаю,

Слова відверті зараз підбираю:

Подяка й шана вам за труд завзятий,

Хай щастям наповниться життя і ваша хата!

Здоров’я, грошей, радості, удачі,

Бажань здійснення й перемог в придачу!

***

Лікарю, зі святом

Ти прийми вітання

Нехай доля буде ніжна,

А зарплата – справді гідна.

Миру в серці і в родині,

І удачі по стежині!

***

