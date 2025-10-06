Міжнародний день лікаря 2025: коли відзначають і що побажати
Щороку в Україні та світі відзначають Міжнародний день лікаря. Це професійне свято людей, які щодня стоять на варті нашого життя і здоров’я.
Їхня праця вимагає не лише ґрунтовних знань та професіоналізму, а й величезної відповідальності, витримки та постійного вдосконалення.
Коли Міжнародний день лікаря 2025 – дата
Міжнародний день лікаря традиційно відзначається у перший понеділок жовтня. У 2025 році свято припадає на 6 жовтня.
Подію було засновано з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів у 1971 році.
Свято має на меті привернути увагу до неоціненної ролі лікарів у суспільстві. Адже саме до медиків ми звертаємося у найважчі моменти, а вони, долаючи виклики й труднощі, роблять усе можливе заради нашого здоров’я та порятунку життя.
У день свята заведено вшановувати фахівців усіх спеціальностей. Надішліть їм привітання з Міжнародним днем лікаря та подякуйте за працю і відданість важливій справі.
Міжнародний день лікаря 2025 – картинки
Привітання з Міжнародним днем лікаря у віршах
***
З Міжнародним днем лікаря щиро вітаю,
Добра й здоров’я міцного бажаю!
Нехай щира любов вас огортає,
А все погане завжди оминає!
***
З Днем лікаря прийміть найщиріші вітання!
Ви той (та), хто втішає в хвилини страждання,
І рани загоїть, і допоможе,
Підтримає завжди, якщо щось тривожить.
Бажаю у свято вам відпочити,
В кіно, у театр з сім’єю сходити,
Отримати премію й гідну зарплату,
На пульсі завжди свою руку тримати!
***
З Міжнародним днем лікаря вітаю!
Добра і світла щиро бажаю.
Хай буде в серці завжди мир,
І вдячних пацієнтів вир!
***
З Міжнародним днем лікаря вітаю,
Слова відверті зараз підбираю:
Подяка й шана вам за труд завзятий,
Хай щастям наповниться життя і ваша хата!
Здоров’я, грошей, радості, удачі,
Бажань здійснення й перемог в придачу!
***
Лікарю, зі святом
Ти прийми вітання
Нехай доля буде ніжна,
А зарплата – справді гідна.
Миру в серці і в родині,
І удачі по стежині!
***