В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин — праздник, сочетающий древние традиции и современные развлечения.

В Украине этот день становится все более популярным. По случаю Хэллоуина украинцы устраивают костюмированные вечеринки, тематические фотосессии, украшают дома тыквами, паутиной, скелетами и другими атрибутами этого события.

А чтобы дополнить праздничную атмосферу, Факты ICTV подготовили поздравления с Хэллоуином 2025 в картинках, стихах и прозе. Отправьте их друзьям, коллегам, возлюбленным и всем, кто любит юмор и хорошее настроение.

Хэллоуин 2025: поздравления в картинках

Геловін - привітання в листівках

Хэллоуин — поздравления в открытках

Геловін 2025 - картинки

Хэллоуин 2025 — картинки

Листівки з Геловіном 2025

Открытки с Хэллоуином 2025

Привітання з Геловіном 2025 в картинках

Поздравления с Хэллоуином 2025 в картинках

Привітання з Геловіном 2025

Поздравления с Хэллоуином 2025

Поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе

***

Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь запомнится искренними эмоциями, счастливым смехом, добрыми шутками и увлекательными приключениями. Не сдерживай эмоции, отдыхай и веселись на полную!

***

Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный.
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть как хорошо.
Поздравляем с этим днем!
Все страшилки — нипочем!

***

С Хэллоуином! Желаю, чтобы даже в самую темную ночь вас не покидали вдохновение, юмор и хорошее настроение! Пусть все страшилки этого года останутся только в праздничных костюмах, а в жизни будет спокойствие и гармония.

***

Пусть Хэллоуин веселый
От печалей всех хранит,
Принесет добро, здоровье,
И мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть
И его не отпускать!

***

Пусть эта ночь будет полна увлекательных приключений, ярких эмоций и искреннего смеха! Пусть вся нечисть проходит мимо, а рядом всегда будут родные и близкие люди. Веселого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. С Хэллоуином 2025!

***

С Хеллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Призывайте всех святых,
И пугайте всех родных.

Духов всех вы изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Превращайте ночку в сказку!

***

Геловін 2025

