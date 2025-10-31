В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин — праздник, сочетающий древние традиции и современные развлечения.

В Украине этот день становится все более популярным. По случаю Хэллоуина украинцы устраивают костюмированные вечеринки, тематические фотосессии, украшают дома тыквами, паутиной, скелетами и другими атрибутами этого события.

А чтобы дополнить праздничную атмосферу, Факты ICTV подготовили поздравления с Хэллоуином 2025 в картинках, стихах и прозе. Отправьте их друзьям, коллегам, возлюбленным и всем, кто любит юмор и хорошее настроение.

Хэллоуин 2025: поздравления в картинках

Поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе

***

Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь запомнится искренними эмоциями, счастливым смехом, добрыми шутками и увлекательными приключениями. Не сдерживай эмоции, отдыхай и веселись на полную!

***

Этот праздник необычный,

Очень страшный, заграничный.

Черти, демоны, вампиры

В дверь стучат твоей квартиры!

Это Хэллоуин пришел,

Будет жуть как хорошо.

Поздравляем с этим днем!

Все страшилки — нипочем!

***

С Хэллоуином! Желаю, чтобы даже в самую темную ночь вас не покидали вдохновение, юмор и хорошее настроение! Пусть все страшилки этого года останутся только в праздничных костюмах, а в жизни будет спокойствие и гармония.

***

Пусть Хэллоуин веселый

От печалей всех хранит,

Принесет добро, здоровье,

И мечты осуществит!

Как оранжевая тыква,

Будет яркой жизнь пускай,

Чтоб к везению привыкнуть

И его не отпускать!

***

Пусть эта ночь будет полна увлекательных приключений, ярких эмоций и искреннего смеха! Пусть вся нечисть проходит мимо, а рядом всегда будут родные и близкие люди. Веселого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. С Хэллоуином 2025!

***

С Хеллоуином поздравляю,

Счастья в доме я желаю,

Призывайте всех святых,

И пугайте всех родных.

Духов всех вы изгоните,

Свечку в тыковке зажгите,

Надевайте дружно маски,

Превращайте ночку в сказку!

***

