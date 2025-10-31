Хэллоуин 2025: оригинальные поздравления с жутким праздником
В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире отмечают Хэллоуин — праздник, сочетающий древние традиции и современные развлечения.
В Украине этот день становится все более популярным. По случаю Хэллоуина украинцы устраивают костюмированные вечеринки, тематические фотосессии, украшают дома тыквами, паутиной, скелетами и другими атрибутами этого события.
А чтобы дополнить праздничную атмосферу, Факты ICTV подготовили поздравления с Хэллоуином 2025 в картинках, стихах и прозе. Отправьте их друзьям, коллегам, возлюбленным и всем, кто любит юмор и хорошее настроение.
Хэллоуин 2025: поздравления в картинках
Поздравления с Хэллоуином в стихах и прозе
***
Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь запомнится искренними эмоциями, счастливым смехом, добрыми шутками и увлекательными приключениями. Не сдерживай эмоции, отдыхай и веселись на полную!
***
Этот праздник необычный,
Очень страшный, заграничный.
Черти, демоны, вампиры
В дверь стучат твоей квартиры!
Это Хэллоуин пришел,
Будет жуть как хорошо.
Поздравляем с этим днем!
Все страшилки — нипочем!
***
С Хэллоуином! Желаю, чтобы даже в самую темную ночь вас не покидали вдохновение, юмор и хорошее настроение! Пусть все страшилки этого года останутся только в праздничных костюмах, а в жизни будет спокойствие и гармония.
***
Пусть Хэллоуин веселый
От печалей всех хранит,
Принесет добро, здоровье,
И мечты осуществит!
Как оранжевая тыква,
Будет яркой жизнь пускай,
Чтоб к везению привыкнуть
И его не отпускать!
***
Пусть эта ночь будет полна увлекательных приключений, ярких эмоций и искреннего смеха! Пусть вся нечисть проходит мимо, а рядом всегда будут родные и близкие люди. Веселого праздника, громкого смеха, невероятного восторга и удивления. С Хэллоуином 2025!
***
С Хеллоуином поздравляю,
Счастья в доме я желаю,
Призывайте всех святых,
И пугайте всех родных.
Духов всех вы изгоните,
Свечку в тыковке зажгите,
Надевайте дружно маски,
Превращайте ночку в сказку!
***