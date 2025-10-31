Геловін 2025: оригінальні привітання із моторошним святом
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін – свято, що поєднує давні традиції та сучасні розваги.
В Україні цей день дедалі більше набуває популярності. З нагоди Геловіну українці влаштовують костюмовані вечірки, тематичні фотосесії, прикрашають оселі гарбузами, павутинням, скелетами та іншими атрибутами цієї події.
А щоб доповнити святкову атмосферу, Факти ICTV підготували привітання з Геловіном 2025 у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх друзям, колегам, коханим та всім, хто любить гумор і гарний настрій.
Геловін 2025: привітання в картинках
Привітання з Геловіном у віршах та прозі
***
Вітаю з Геловіном! Нехай ця ніч запам’ятається щирими емоціями, щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами. Не стримуй емоції, відпочивай та веселися на повну!
***
З Геловіном всіх вітаю,
За мітлою поспішаю!
Наряджайтеся страшніше,
Разом буде веселіше!
Маску відьми одягайте,
І скоріш усіх лякайте.
Помаранчевий гарбуз,
Фіолетовий картуз,
Музика готична враз,
Приведе усіх в екстаз!
***
З Геловіном! Бажаю, щоб навіть у найтемнішу ніч вас не полишали натхнення, гумор і гарний настрій! Нехай усі “страшилки” цього року залишаться лише у святкових костюмах, а в житті буде спокій та гармонія.
***
У дивне свято Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
***
Нехай ця ніч буде сповнена захопливих пригод, яскравих емоцій і щирого сміху! Нехай вся нечисть проходить повз, а поряд завжди будуть рідні та близькі люди. Веселого свята, гучного сміху, неймовірного захоплення і подиву. З Геловіном 2025!
***
Сьогодні ніч у нас така:
Гарбуз – всьому голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не наблизиться порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
***