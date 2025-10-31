У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін – свято, що поєднує давні традиції та сучасні розваги.

В Україні цей день дедалі більше набуває популярності. З нагоди Геловіну українці влаштовують костюмовані вечірки, тематичні фотосесії, прикрашають оселі гарбузами, павутинням, скелетами та іншими атрибутами цієї події.

А щоб доповнити святкову атмосферу, Факти ICTV підготували привітання з Геловіном 2025 у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх друзям, колегам, коханим та всім, хто любить гумор і гарний настрій.

Геловін 2025: привітання в картинках

Привітання з Геловіном у віршах та прозі

***

Вітаю з Геловіном! Нехай ця ніч запам’ятається щирими емоціями, щасливим сміхом, добрими жартами та захопливими пригодами. Не стримуй емоції, відпочивай та веселися на повну!

***

З Геловіном всіх вітаю,

За мітлою поспішаю!

Наряджайтеся страшніше,

Разом буде веселіше!

Маску відьми одягайте,

І скоріш усіх лякайте.

Помаранчевий гарбуз,

Фіолетовий картуз,

Музика готична враз,

Приведе усіх в екстаз!

***

З Геловіном! Бажаю, щоб навіть у найтемнішу ніч вас не полишали натхнення, гумор і гарний настрій! Нехай усі “страшилки” цього року залишаться лише у святкових костюмах, а в житті буде спокій та гармонія.

***

У дивне свято Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

***

Нехай ця ніч буде сповнена захопливих пригод, яскравих емоцій і щирого сміху! Нехай вся нечисть проходить повз, а поряд завжди будуть рідні та близькі люди. Веселого свята, гучного сміху, неймовірного захоплення і подиву. З Геловіном 2025!

***

Сьогодні ніч у нас така:

Гарбуз – всьому голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не наблизиться порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

