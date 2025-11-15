Рождественский пост — один из важнейших периодов для христиан, предшествующий празднованию Рождества. Это время духовного очищения, ограничений в питании.

Что разрешено есть во время Рождественского поста, читайте в нашем материале.

Когда появилась традиция поститься

Рождественский пост появился еще в первых веках христианства, примерно в IV веке. Сначала он длился всего несколько дней, однако со временем, в XII веке, был официально закреплен как сорокадневный период решением Константинопольского патриархата.

На территории Украины этот период известен под названием Корочун — древний славянский праздник, связанный с самыми короткими днями года и рождением нового света. Хотя языческое значение со временем исчезло, в самой традиции осталось ощущение перехода от тьмы к свету, от зимы — к надежде.

Значение поста

Рождественский пост — это не только воздержание от определенной пищи, но прежде всего работа над собой.

Церковь подчеркивает, что истинный смысл поста — в совершенствовании мыслей и поступков, в умении обуздать страсти и делать добро без ожидания вознаграждения.

Пост — это не диета, а путь очищения сердца.

В это время верующим советуют избегать ссор, обид, осуждения, чрезмерных развлечений, а вместо этого — уделять внимание молитве, милосердию, благодарности и прощению.

Рождественский пост: что нельзя есть

Рождественский пост не является самым строгим среди церковных постов, однако ограничения на продукты животного происхождения все же действуют. Мясо, яйца, молоко и продукты, которые их содержат (масло, сметана, колбасы, копчености и т.д.), запрещены. В Рождественский пост меню должно быть разнообразным. Пища должна быть простой и растительного происхождения, а чтобы компенсировать недостаток белка, рекомендуется включать в рацион грибы, бобовые и орехи.

Сухоедение во время поста предполагает отказ от термически обработанной пищи. В такие дни разрешается употреблять сырые овощи и фрукты, сухофрукты, орехи, зелень и оливки. Для монахов сухоедение является обязательным, а для обычных верующих — это добровольная практика, которую можно соблюдать для дополнительного духовного подвига.

Что нельзя есть на Рождественский пост 2025:

мясо,

сало,

яйца,

молочные продукты,

сливочное масло.

Рождественский пост: что есть по дням

В понедельник, среду и пятницу следует отказаться от алкоголя, блюд с растительным маслом и продуктов животного происхождения; желательно придерживаться сыроедения.

В остальные дни разрешены термически обработанные блюда и блюда с растительным маслом.

В субботу, воскресенье и некоторые праздничные дни пост ослабляется, поэтому можно немного рыбы и красное вино.

С 20 декабря пост становится более строгим, поэтому во вторник и четверг рыбу употреблять запрещено.

Последняя неделя поста. По понедельникам, средам и пятницам запрещены даже сахар, соль и горячие напитки; в субботу разрешена рыба.

Накануне Рождества, до появления первой звезды в небе есть нельзя, разрешена только вода.

Основу рациона во время Рождественского поста должны составлять каши, овощные блюда, орехи, сухофрукты и грибы.

Рождественский пост: календарь питания

Послабления в питании разрешаются тем, кто имеет значительную физическую нагрузку, пожилым людям, больным, беременным женщинам и детям.

