Різдвяний піст — один із найважливіших періодів для християн, який передує святкуванню Різдва. Це час духовного очищення, обмежень у харчуванні.

Що дозволено їсти на Різдвяний піст, читайте в нашому матеріалі.

Коли з’явилася традиція поститися

Різдвяний піст з’явився ще у перших століттях християнства, приблизно у IV столітті. Спочатку він тривав лише кілька днів, однак із часом, у XII столітті, був офіційно закріплений як сорокаденний період рішенням Константинопольського патріархату.

На території України цей період відомий під назвою Корочун – стародавнє слов’янське свято, пов’язане з найкоротшими днями року та народженням нового світла. Хоч язичницьке значення згодом зникло, у самій традиції залишилося відчуття переходу від темряви до світла, від зими – до надії.

Значення посту

Різдвяний піст – це не лише утримання від певної їжі, а передусім робота над собою.

Церква наголошує, що справжній сенс посту – у вдосконаленні думок і вчинків, у вмінні приборкувати пристрасті та робити добро без очікування винагороди.

Піст – це не дієта, а шлях очищення серця.

У цей час віруючим радять уникати сварок, образ, осуду, надмірних розваг, а натомість — приділяти увагу молитві, милосердю, вдячності й прощенню.

Різдвяний піст: що не можна їсти

Різдвяний піст не є найсуворішим серед церковних постів, проте обмеження на продукти тваринного походження все ж діють. М’ясо, яйця, молоко та продукти, що їх містять (масло, сметана, ковбаси, копченості тощо), заборонені. У Різдвяний піст меню повинно бути різноманітним. Їжа має бути простою і рослинного походження, а щоб компенсувати нестачу білка, рекомендується включати в раціон гриби, бобові та горіхи.

Сухоїдіння під час посту передбачає відмову від термічно обробленої їжі. У такі дні дозволяється вживати сирі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, зелень і оливки. Для ченців сухоїдіння є обов’язковим, а для звичайних вірян — це добровільна практика, яку можна дотримуватися для додаткового духовного подвигу.

Що не можна їсти на Різдвяний піст 2025:

м’ясо,

сало,

яйця,

молочні продукти,

вершкове масло.

Різдвяний піст: що їсти по днях

У понеділок, середу та п’ятницю варто відмовитися від алкоголю, страв з рослинною олією та продуктів тваринного походження; бажано дотримуватися сироїдіння.

В інші дні дозволено термічно оброблені страви та страви з рослинною олією.

У суботу, неділю та деякі святкові дні, піст послаблюється, тож можна трохи риби та червоне вино.

З 20 грудня піст стає суворішим, тому у вівторок і четвер рибу вживати заборонено.

Останній тиждень посту. По понеділках, середах та п’ятницях заборонено навіть цукор, сіль та гарячі напої; у суботу дозволена риба.

Напередодні Різдва, до появи першої зірки в небі їсти не можна, дозволяється лише вода.



Основу раціону під час Різдвяного посту повинні складати каші, овочеві страви, горіхи, сухофрукти та гриби.

Різдвяний піст: календар харчування

Послаблення у харчуванні дозволяється тим, хто має значне фізичне навантаження, людям похилого віку, хворим, вагітним жінкам і дітям.

