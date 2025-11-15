Різдвяний піст: календар харчування та дозволені продукти
- Різдвяний піст базується на простій рослинній їжі: кашах, овочах, грибах, горіхах та сухофруктах.
- У понеділок, середу та п’ятницю варто дотримуватися суворого меню й уникати продуктів тваринного походження.
- У вівторок, четвер, суботу, неділю та святкові дні піст послаблюється, а напередодні Різдва дозволяється лише вода до появи першої зірки.
Різдвяний піст — один із найважливіших періодів для християн, який передує святкуванню Різдва. Це час духовного очищення, обмежень у харчуванні.
Що дозволено їсти на Різдвяний піст, читайте в нашому матеріалі.
Коли з’явилася традиція поститися
Різдвяний піст з’явився ще у перших століттях християнства, приблизно у IV столітті. Спочатку він тривав лише кілька днів, однак із часом, у XII столітті, був офіційно закріплений як сорокаденний період рішенням Константинопольського патріархату.
На території України цей період відомий під назвою Корочун – стародавнє слов’янське свято, пов’язане з найкоротшими днями року та народженням нового світла. Хоч язичницьке значення згодом зникло, у самій традиції залишилося відчуття переходу від темряви до світла, від зими – до надії.
Значення посту
Різдвяний піст – це не лише утримання від певної їжі, а передусім робота над собою.
Церква наголошує, що справжній сенс посту – у вдосконаленні думок і вчинків, у вмінні приборкувати пристрасті та робити добро без очікування винагороди.
Піст – це не дієта, а шлях очищення серця.
У цей час віруючим радять уникати сварок, образ, осуду, надмірних розваг, а натомість — приділяти увагу молитві, милосердю, вдячності й прощенню.
Різдвяний піст: що не можна їсти
Різдвяний піст не є найсуворішим серед церковних постів, проте обмеження на продукти тваринного походження все ж діють. М’ясо, яйця, молоко та продукти, що їх містять (масло, сметана, ковбаси, копченості тощо), заборонені. У Різдвяний піст меню повинно бути різноманітним. Їжа має бути простою і рослинного походження, а щоб компенсувати нестачу білка, рекомендується включати в раціон гриби, бобові та горіхи.
Сухоїдіння під час посту передбачає відмову від термічно обробленої їжі. У такі дні дозволяється вживати сирі овочі та фрукти, сухофрукти, горіхи, зелень і оливки. Для ченців сухоїдіння є обов’язковим, а для звичайних вірян — це добровільна практика, яку можна дотримуватися для додаткового духовного подвигу.
Що не можна їсти на Різдвяний піст 2025:
- м’ясо,
- сало,
- яйця,
- молочні продукти,
- вершкове масло.
Різдвяний піст: що їсти по днях
- У понеділок, середу та п’ятницю варто відмовитися від алкоголю, страв з рослинною олією та продуктів тваринного походження; бажано дотримуватися сироїдіння.
- В інші дні дозволено термічно оброблені страви та страви з рослинною олією.
- У суботу, неділю та деякі святкові дні, піст послаблюється, тож можна трохи риби та червоне вино.
- З 20 грудня піст стає суворішим, тому у вівторок і четвер рибу вживати заборонено.
- Останній тиждень посту. По понеділках, середах та п’ятницях заборонено навіть цукор, сіль та гарячі напої; у суботу дозволена риба.
- Напередодні Різдва, до появи першої зірки в небі їсти не можна, дозволяється лише вода.
Основу раціону під час Різдвяного посту повинні складати каші, овочеві страви, горіхи, сухофрукти та гриби.
Різдвяний піст: календар харчування
Послаблення у харчуванні дозволяється тим, хто має значне фізичне навантаження, людям похилого віку, хворим, вагітним жінкам і дітям.