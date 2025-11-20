Сегодня, 20 ноября, в Украине впервые отмечают День защиты детей по новой дате.

Православные верующие чтят предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и память святителя Прокла Константинопольского.

В мире на эту дату приходится сразу несколько важных событий: Всемирный день ребенка, День памяти трансгендеров, Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы, День педиатра, День социального предпринимательства, Всемирный день книги рекордов Гиннеса, Международный день философии и Международный день отказа от курения.

Факты ICTV собрали главные события этого дня — узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 20 ноября 2025 года

В этот день верующие отмечают предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и чтят память святителя Прокла Константинопольского.

Святитель Прокл был патриархом Константинополя в V веке и учеником Иоанна Златоуста. Он вошел в историю как один из самых авторитетных богословов своего времени. Именно ему принадлежит знаменитое Слово о Богородице – проповедь, утвердившая догмат о Богоматери в ранней церкви.

Какой сегодня, 20 ноября 2025 года, день в Украине

20 ноября в Украине отмечают День защиты детей – впервые в новую дату, установленную с 2025 года. Этот праздник является важным напоминанием об ответственности общества перед несовершеннолетними гражданами и призван защищать их права, жизнь, здоровье и благополучие.

До этого Украина традиционно отмечала День защиты детей 1 июня, как и многие страны Центральной и Восточной Европы. Однако 30 мая 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому праздник перенесен на 20 ноября – дату, когда в мире отмечают Всемирный день ребенка, установленный ООН.

Именно 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка – ключевой международный документ, регулирующий защиту прав детей во всем мире. Переход Украины на эту дату гармонизирует национальную практику с международной и подчеркивает приоритетность темы прав ребенка в государственной политике.

Кто празднует день ангела 20 ноября 2025 года

Именины сегодня празднуют Анатолий, Арсен, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Макар, Николай, Александр, Алексей, Анна и Татьяна.

Что нельзя делать 20 ноября 2025 года

Начинать новые дела, принимать важные решения, действовать импульсивно.

Находиться в темных помещениях.

Носить украшения из рогов или костей.

Давать или брать деньги в долг.

Отправляться в дальние поездки без крайней необходимости.

Провоцировать конфликты, ругаться, резко выражать эмоции.

Держать при себе острые предметы, выполнять опасные работы.

Поддаваться плохим мыслям, общаться с навязчивыми людьми.

Употреблять алкоголь, переедать, злоупотреблять сладостями.

Секс в этот день подпадает под строгий запрет.

Что можно делать сегодня

По данным астрологов, это один из самых тяжелых и энергетически насыщенных дней всего лунного цикла. Поэтому его стоит прожить максимально осознанно.

Можно заниматься спокойными домашними делами, простыми хозяйственными задачами, не требующими больших усилий или эмоциональных решений. Полезно заняться самоанализом, внутренней работой, отпущением обид, покаянием, восстановлением внутреннего порядка.

Хорошо зажечь свечу и дать ей догореть до конца – это считается обрядом очищения пространства и собственного состояния. День способствует укреплению духовной защиты, отказу от соблазнов и работе над собственными недостатками.

Особенно важно сохранять спокойствие и не делать шагов под влиянием страстей. Лучше всего – сосредоточиться на себе, быть внимательным к настроению, избегать давления извне и заботиться о равновесии.

Народные приметы на 20 ноября 2025 года

Снегопад 20 ноября – весной будет сильный паводок.

Снег на влажную землю – к хорошему урожаю ржи.

Галки или вороны кричат беспокойно – скоро будет метель.

Ясная и солнечная погода – к сильным морозам.

Гололед в этот день – к затяжной зиме или резкому потеплению (в зависимости от региона).

