Сьогодні, 20 листопада, в Україні вперше відзначають День захисту дітей за новою датою.

Православні віряни вшановують передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці та пам’ять святителя Прокла Константинопольського.

У світі на цю дату припадає одразу кілька важливих подій: Всесвітній день дитини, День пам’яті трансгендерів, Всесвітній день боротьби проти раку підшлункової залози, День педіатра, День соціального підприємництва, Всесвітній день книги рекордів Гіннеса, Міжнародний день філософії та Міжнародний день відмови від паління.

Факти ICTV зібрали головні події цього дня — дізнавайтеся, які існують народні прикмети, що можна і не можна робити, а також хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 20 листопада 2025 року

Цього дня віряни відзначають передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці та вшановують пам’ять святителя Прокла Константинопольського.

Святитель Прокл був патріархом Константинополя у V столітті та учнем Івана Золотоустого. Він увійшов в історію як один із найавторитетніших богословів свого часу. Саме йому належить знамените Слово про Богородицю – проповідь, що утвердила догмат про Богоматір у ранній церкві.

Який сьогодні, 20 листопада 2025 року, день в Україні

20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей – вперше у нову дату, встановлену з 2025 року. Це свято є важливим нагадуванням про відповідальність суспільства перед неповнолітніми громадянами та покликане захищати їхні права, життя, здоров’я і добробут.

До цього Україна традиційно відзначала День захисту дітей 1 червня, як і багато країн Центральної та Східної Європи. Однак 30 травня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав, згідно з яким свято перенесено на 20 листопада – дату, коли у світі відзначають Всесвітній день дитини, встановлений ООН.

Саме 20 листопада 1989 року була ухвалена Конвенція про права дитини – ключовий міжнародний документ, що регулює захист прав дітей у всьому світі. Перехід України на цю дату гармонізує національну практику з міжнародною та підкреслює пріоритетність теми прав дитини в державній політиці.

Хто святкує день ангела 20 листопада 2025 року

Іменини сьогодні святкують Анатолій, Арсен, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Макар, Микола, Олександр, Олексій, Ганна та Тетяна.

Що не можна робити 20 листопада 2025 року

Починати нові справи, ухвалювати важливі рішення, діяти імпульсивно.

Перебувати в темних приміщеннях.

Носити прикраси з рогів або кісток.

Давати чи брати гроші в борг.

Вирушати в далекі поїздки без нагальної потреби.

Провокувати конфлікти, лаятися, різко висловлювати емоції.

Тримати при собі гострі предмети, виконувати небезпечні роботи.

Піддаватися поганим думкам, спілкуватися з нав’язливими людьми.

Вживати алкоголь, переїдати, зловживати солодощами.

Секс у цей день підпадає під сувору заборону.

Що можна робити сьогодні

За даними астрологів, це один із найважчих і найенергетичніших днів усього місячного циклу. Тому його варто прожити максимально усвідомлено.

Можна займатися спокійними домашніми справами, простими господарськими завданнями, які не потребують великих зусиль або емоційних рішень. Корисно зайнятися самоаналізом, внутрішньою роботою, відпусканням образ, покаянням, відновленням внутрішнього порядку.

Добре запалити свічку і дати їй догоріти до кінця – це вважається обрядом очищення простору та власного стану. День сприяє зміцненню духовного захисту, відмові від спокус і роботи над власними недоліками.

Особливо важливо зберігати спокій і не робити кроків під впливом пристрастей. Найкраще – зосередитися на собі, бути уважним до настрою, уникати тиску зовні та дбати про врівноваженість.

Народні прикмети на 20 листопада 2025 року

Снігопад 20 листопада – навесні буде сильна повінь.

Сніг на вологу землю – до гарного врожаю жита.

Галки чи ворони кричать неспокійно – скоро буде хуртовина.

Ясна й сонячна погода – на сильні морози.

Ожеледь цього дня – до затяжної зими або різкого потепління (залежно від регіону).

