День святой Екатерины 2025: что это за праздник и о каких запретах стоит знать
День святой Екатерины – это важный христианский и народный праздник, имеющий глубокое духовное и культурное значение.
В 2025 году День святой великомученицы Екатерины в Украине будут отмечать 24 ноября, согласно церковной календарной реформе, проведенной два года назад.
О дате праздника, истории святой, главных традициях, приметах и том, что нельзя делать в день святой Екатерины – читайте в материале Фактов ICTV
Когда День святой Екатерины в 2025 году
После календарной реформы большинство православных церквей в Украине перешли на новоюлианский календарь.
Отныне День святой Екатерины отмечается 24 ноября, вместо прежней даты – 7 декабря. В этом году дата также остается неизменной.
Также это день ангела для всех женщин и девушек, которые носят это имя, означающее “чистая” или “непорочная”.
День святой Екатерины – история и значение
Святая великомученица Екатерина жила в III–IV веках в Александрии (Египет).
Она происходила из знатного рода, была исключительно образованной, знала несколько языков, читала произведения философов и была сторонницей христианства. Екатерина открыто проповедовала веру в Христа, за что подверглась преследованиям со стороны императора Максимина.
По легенде, ее пытались убедить отречься от веры, но тщетно. После пыток, включая колесование, ее казнили мечом. С тех пор святая мученица Екатерина стала символом мудрости, духовной стойкости и непоколебимости в вере.
В православной традиции ее считают покровительницей женщин, девичьей судьбы, супружества, а в отдельных регионах еще и беременных.
День святой Екатерины 2025 – традиции и обряды
День святой Екатерины имеет глубокие народные корни и всегда был особенным для молодежи, особенно девушек. Существует немало обрядов, связанных с замужеством, счастливой судьбой и любовью.
В этот день девушки утром молятся святой Екатерине, прося о хорошем женихе и счастливой судьбе.
Распространенной традицией является веточка вишни. Девушка должна срезать ее и поставить в воду. Если она расцветет до Меланки, которая отмечается 31 декабря, то до свадьбы осталось недолго.
Также популярны были вечерницы с гаданиями. Девушки ночью выносили горшок с едой на улицу и призывали судьбу. Если отзывается петух – это хороший знак.
Молодежь собиралась вместе, пела, шутила, но без шумных гуляний, ведь продолжался пост.
Что нельзя делать в день святой Екатерины
Праздник имеет и ряд запретов, которых некоторые верующие соблюдают до сих пор:
- Запрещено работать физически – не копают, не рубят дрова, не шьют и не занимаются рукоделием.
- Не едят мяса и жирной пищи – продолжается Рождественский пост, поэтому стол должен быть скромным.
- Не ссорятся – считается, что ссора на Екатерину принесет долгую вражду.
- Не злоупотребляют гаданием – разрешены только шутливые девичьи гадания, без оккультных практик.
- Не пропускают молитву – в этот день стоит посетить храм или искренне помолиться дома.
Приметы на Катерину
- Если день ясный – зима будет морозной.
- Если ночью видны мелкие звезды – ждите снегопада.
- Если дует сильный ветер – лето будет дождливым.
- Мороз в этот день – к неурожаю.