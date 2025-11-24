День святой Екатерины – это важный христианский и народный праздник, имеющий глубокое духовное и культурное значение.

В 2025 году День святой великомученицы Екатерины в Украине будут отмечать 24 ноября, согласно церковной календарной реформе, проведенной два года назад.

Когда День святой Екатерины в 2025 году

После календарной реформы большинство православных церквей в Украине перешли на новоюлианский календарь.

Отныне День святой Екатерины отмечается 24 ноября, вместо прежней даты – 7 декабря. В этом году дата также остается неизменной.

Также это день ангела для всех женщин и девушек, которые носят это имя, означающее “чистая” или “непорочная”.

День святой Екатерины – история и значение

Святая великомученица Екатерина жила в III–IV веках в Александрии (Египет).

Она происходила из знатного рода, была исключительно образованной, знала несколько языков, читала произведения философов и была сторонницей христианства. Екатерина открыто проповедовала веру в Христа, за что подверглась преследованиям со стороны императора Максимина.

По легенде, ее пытались убедить отречься от веры, но тщетно. После пыток, включая колесование, ее казнили мечом. С тех пор святая мученица Екатерина стала символом мудрости, духовной стойкости и непоколебимости в вере.

В православной традиции ее считают покровительницей женщин, девичьей судьбы, супружества, а в отдельных регионах еще и беременных.

День святой Екатерины 2025 – традиции и обряды

День святой Екатерины имеет глубокие народные корни и всегда был особенным для молодежи, особенно девушек. Существует немало обрядов, связанных с замужеством, счастливой судьбой и любовью.

В этот день девушки утром молятся святой Екатерине, прося о хорошем женихе и счастливой судьбе.

Распространенной традицией является веточка вишни. Девушка должна срезать ее и поставить в воду. Если она расцветет до Меланки, которая отмечается 31 декабря, то до свадьбы осталось недолго.

Также популярны были вечерницы с гаданиями. Девушки ночью выносили горшок с едой на улицу и призывали судьбу. Если отзывается петух – это хороший знак.

Молодежь собиралась вместе, пела, шутила, но без шумных гуляний, ведь продолжался пост.

Что нельзя делать в день святой Екатерины

Праздник имеет и ряд запретов, которых некоторые верующие соблюдают до сих пор:

Запрещено работать физически – не копают, не рубят дрова, не шьют и не занимаются рукоделием.

Не едят мяса и жирной пищи – продолжается Рождественский пост, поэтому стол должен быть скромным.

Не ссорятся – считается, что ссора на Екатерину принесет долгую вражду.

Не злоупотребляют гаданием – разрешены только шутливые девичьи гадания, без оккультных практик.

Не пропускают молитву – в этот день стоит посетить храм или искренне помолиться дома.

Приметы на Катерину

Если день ясный – зима будет морозной.

Если ночью видны мелкие звезды – ждите снегопада.

Если дует сильный ветер – лето будет дождливым.

Мороз в этот день – к неурожаю.

