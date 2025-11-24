День святої Катерини – це важливе християнське та народне свято, що має глибоке духовне та культурне значення.

У 2025 році День святої великомучениці Катерини в Україні відзначатимуть 24 листопада, згідно з церковною календарною реформою, щоб провели два роки тому.

Про дату свята, історію святої, головні традиції, прикмети та що не можна робити на день святої Катерини – читайте в матеріалі Фактів ICTV

Коли День святої Катерини у 2025 році

Після календарної реформи, більшість православних церков в Україні перейшли на новоюліанський календар.

Відтепер День святої Катерини святкується 24 листопада, замість колишньої дати – 7 грудня. Цього року дата також залишається незмінною.

Також це день ангела для всіх жінок та дівчат, які носять це імʼя, що означає “чиста” або “непорочна”.

День святої Катерини – історія та значення

Свята великомучениця Катерина жила в III–IV століттях в Александрії (Єгипет).

Вона походила зі знатного роду, була винятково освіченою, знала кілька мов, читала твори філософів і була прихильницею християнства. Катерина відкрито проповідувала віру в Христа, за що зазнала переслідувань з боку імператора Максиміна.

За легендою, її намагалися переконати зректися віри, але марно. Після тортур, включно з колесуванням, її стратили мечем. З того часу свята мучениця Катерина стала символом мудрості, духовної стійкості та непохитності у вірі.

У православній традиції її вважають покровителькою жінок, дівочої долі, подружжя, а в окремих регіонах ще й вагітних.

День святої Катерини 2025 – традиції та обряди

День святої Катерини має глибоке народне коріння і завжди був особливим для молоді, особливо дівчат. Існує чимало обрядів, пов’язаних із заміжжям, щасливою долею та любов’ю.

Цього дня дівчата зранку моляться святій Катерині, прохаючи про гарного нареченого і щасливу долю.

Поширеною традицією є гілочка вишні. Дівчина має зрізати та поставити її у воду. Якщо вона розквітне до Меланки, що відзначається 31 грудня, то на весілля чекати недовго.

Також популярні були вечорниці з ворожіннями. Дівчата вночі виносили горщик з їжею на вулицю й закликали долю. Якщо відгукнеться півень – це добрий знак.

Молодь збиралася разом, співала, жартувала, але без гучних гулянь, адже тривав піст.

Що не можна робити на день святої Катерини

Свято має й низку заборон, яких дехто з вірян дотримується досі:

Заборонено працювати фізично – не копають, не рубають дрова, не шиють і не займаються рукоділлям.

Не їдять м’яса та жирної їжі – триває Різдвяний піст, тож стіл має бути скромним.

Не сваряться – вважається, що сварка на Катерини принесе довгу ворожнечу.

Не зловживають ворожінням – дозволені лише жартівливі дівочі ворожіння, без окультних практик.

Не пропускають молитву – цього дня варто відвідати храм або щиро помолитися вдома.

Прикмети на Катерину

Якщо день ясний – зима буде морозною.

Якщо вночі видно дрібні зірки – чекайте снігопаду.

Якщо дме сильний вітер – літо буде дощовим.

Мороз цього дня – до неврожаю.

