День Андрея Первозванного – это праздник, в котором соединились апостольская история и древние украинские обычаи, сохранившиеся из глубины веков.

В 2025 году украинцы будут отмечать его в последний день осени, в соответствии с реформой церковного календаря.

О том, откуда происходит праздник, какие традиции, приметы и запреты сохранила украинская культура, а также какие поздравления подойдут на День Андрея Первозванного 2025 – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда День Андрея Первозванного в 2025 году

После перехода украинских церквей на новоюлианский календарь День Андрея Первозванного ежегодно отмечают 30 ноября.

Так будет и в 2025 году. Ранее, по старому стилю, Андреев день приходился на 13 декабря, но теперь его отмечают на 13 дней раньше, как и все другие непереходящие праздники.

День Андрея Первозванного: история праздника

Апостол Андрей был первым учеником, которого призвал Иисус Христос, поэтому в церковной традиции его называют Первозванным, то есть первым призванным.

После Вознесения Христа апостол проповедовал во многих странах. Согласно летописи Повесть временных лет, он бывал и на днепровских холмах, где установил крест и предсказал появление великого священного города – Киева.

Погиб апостол мученической смертью в греческом городе Патри, где его распяли на Х-образном кресте.

День Андрея Первозванного – традиции

Праздник сочетает церковные обряды и древние народные обычаи, которые передавались из поколения в поколение.

Так, в храмах служат литургию в честь апостола, верующие молятся о мудрости, защите и мире. Поскольку продолжается Филипповка, соблюдают постный стол.

В народном календаре День Андрея Первозванного сохранил уникальную украинскую обрядовость.

Главным элементом вечера накануне праздника издавна были девичьи гадания. Самые распространенные из них:

бросание сапога за ворота – чтобы узнать направление, откуда придет суженый;

выливание воска в воду;

ореховые лодочки со свечами;

сны считаются вещими.

Также один из самых известных обрядов на Андрея – кусание калиты. Так называется круглый корж, который подвешивали на веревке, а парни пытались укусить его, подпрыгнув как можно выше.

В некоторых регионах в этот день парням разрешали проказничать, но без злого умысла. Им разрешалось переставить ворота, замазать окна сажей или спрятать хозяйственные вещи. Это воспринималось как часть праздничного действа.

День Андрея Первозванного – запреты

По народной традиции 30 ноября нельзя:

стирать, шить, убирать и выполнять тяжелую работу;

употреблять алкоголь – продолжается пост;

ссориться или ругаться;

провоцировать конфликты или желать кому-то зла.

Праздник должен был проходить спокойно и сдержанно.

День Андрея Первозванного – приметы

Погода на Андрея, по верованиям предков, могла подсказать, какой будет зима.

Снег на Андрея – к хорошему урожаю.

Тихий день без ветра – зима будет без сюрпризов.

Метель или сильный ветер – ожидайте частых метелей.

Ясное утро – к счастливым событиям.

День Андрея Первозванного 2025 – поздравления в открытках

В этот день принято поздравлять не только мальчиков и мужчин, которые носят это имя, но и всех родных и близких.

День Андрея Первозванного 2025 – поздравления в прозе

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Желаю мира и уюта в вашем доме, мудрости в ежедневных решениях и опоры во всех начинаниях! Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко, спокойно и надежно!

***

С Днем Андрея Первозванного! Пусть его наполняют светлые мысли, добрые новости и внутренняя гармония. Пусть апостол Андрей оберегает вашу семью и поддерживает в важные моменты!

***

Искренне поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть он станет напоминанием о силе веры, добрых поступках и способности менять свою жизнь к лучшему. Желаю тепла в сердце, уюта в доме и вдохновения, которое ведет к новым свершениям. Пусть святой Андрей дарует поддержку и защиту вам и вашим близким!

***

В Андреев день желаю здоровья, света, победы и мира! Пусть апостол Андрей оберегает от всего лишнего, укрепляет вашу силу духа и дарит спокойствие в важные моменты!

***

Пусть День Андрея Первозванного принесет теплые встречи, искренние слова и ясные мысли. Божьей защиты и сил на все свершения! С праздником!

