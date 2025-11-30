Когда День Андрея Первозванного 2025: история праздника, обряды, запреты и поздравления
День Андрея Первозванного – это праздник, в котором соединились апостольская история и древние украинские обычаи, сохранившиеся из глубины веков.
В 2025 году украинцы будут отмечать его в последний день осени, в соответствии с реформой церковного календаря.
О том, откуда происходит праздник, какие традиции, приметы и запреты сохранила украинская культура, а также какие поздравления подойдут на День Андрея Первозванного 2025 – читайте в материале Фактов ICTV.
Когда День Андрея Первозванного в 2025 году
После перехода украинских церквей на новоюлианский календарь День Андрея Первозванного ежегодно отмечают 30 ноября.
Так будет и в 2025 году. Ранее, по старому стилю, Андреев день приходился на 13 декабря, но теперь его отмечают на 13 дней раньше, как и все другие непереходящие праздники.
День Андрея Первозванного: история праздника
Апостол Андрей был первым учеником, которого призвал Иисус Христос, поэтому в церковной традиции его называют Первозванным, то есть первым призванным.
После Вознесения Христа апостол проповедовал во многих странах. Согласно летописи Повесть временных лет, он бывал и на днепровских холмах, где установил крест и предсказал появление великого священного города – Киева.
Погиб апостол мученической смертью в греческом городе Патри, где его распяли на Х-образном кресте.
День Андрея Первозванного – традиции
Праздник сочетает церковные обряды и древние народные обычаи, которые передавались из поколения в поколение.
Так, в храмах служат литургию в честь апостола, верующие молятся о мудрости, защите и мире. Поскольку продолжается Филипповка, соблюдают постный стол.
В народном календаре День Андрея Первозванного сохранил уникальную украинскую обрядовость.
Главным элементом вечера накануне праздника издавна были девичьи гадания. Самые распространенные из них:
- бросание сапога за ворота – чтобы узнать направление, откуда придет суженый;
- выливание воска в воду;
- ореховые лодочки со свечами;
- сны считаются вещими.
Также один из самых известных обрядов на Андрея – кусание калиты. Так называется круглый корж, который подвешивали на веревке, а парни пытались укусить его, подпрыгнув как можно выше.
В некоторых регионах в этот день парням разрешали проказничать, но без злого умысла. Им разрешалось переставить ворота, замазать окна сажей или спрятать хозяйственные вещи. Это воспринималось как часть праздничного действа.
День Андрея Первозванного – запреты
По народной традиции 30 ноября нельзя:
- стирать, шить, убирать и выполнять тяжелую работу;
- употреблять алкоголь – продолжается пост;
- ссориться или ругаться;
- провоцировать конфликты или желать кому-то зла.
Праздник должен был проходить спокойно и сдержанно.
День Андрея Первозванного – приметы
Погода на Андрея, по верованиям предков, могла подсказать, какой будет зима.
- Снег на Андрея – к хорошему урожаю.
- Тихий день без ветра – зима будет без сюрпризов.
- Метель или сильный ветер – ожидайте частых метелей.
- Ясное утро – к счастливым событиям.
День Андрея Первозванного 2025 – поздравления в открытках
В этот день принято поздравлять не только мальчиков и мужчин, которые носят это имя, но и всех родных и близких.
День Андрея Первозванного 2025 – поздравления в прозе
Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Желаю мира и уюта в вашем доме, мудрости в ежедневных решениях и опоры во всех начинаниях! Пусть рядом всегда будут люди, с которыми легко, спокойно и надежно!
***
С Днем Андрея Первозванного! Пусть его наполняют светлые мысли, добрые новости и внутренняя гармония. Пусть апостол Андрей оберегает вашу семью и поддерживает в важные моменты!
***
Искренне поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть он станет напоминанием о силе веры, добрых поступках и способности менять свою жизнь к лучшему. Желаю тепла в сердце, уюта в доме и вдохновения, которое ведет к новым свершениям. Пусть святой Андрей дарует поддержку и защиту вам и вашим близким!
***
В Андреев день желаю здоровья, света, победы и мира! Пусть апостол Андрей оберегает от всего лишнего, укрепляет вашу силу духа и дарит спокойствие в важные моменты!
***
Пусть День Андрея Первозванного принесет теплые встречи, искренние слова и ясные мысли. Божьей защиты и сил на все свершения! С праздником!